  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Intervista a Eleonora Sesana L’assistente di Fedez si sbottona: «Non è per nulla empatico, ma ha tante altre qualità»

Covermedia

26.8.2025 - 16:30

Fedez
Fedez

Eleonora Sesana, al fianco del rapper da dieci anni, racconta a Billboard il lato nascosto di una star che divide, affascina e sorprende l’Italia.

Covermedia

26.08.2025, 16:30

26.08.2025, 16:52

Dietro ogni star c'è spesso un equilibrio silenzioso, fatto di lavoro costante e resilienza.

Nel caso di Fedez, questo ruolo lo ricopre Eleonora Sesana, la sua assistente storica, che in un'intervista a «Billboard» ha deciso di raccontare cosa significhi lavorare accanto a uno degli artisti più esposti in Italia.

«Molta pazienza. Riassumendo: me ne serve tanta», ha ammesso con franchezza, sottolineando come il segreto della sua resistenza sia proprio la capacità di gestire i momenti più tesi.

Il primo incontro non fu semplice: «Sono andata a casa di Fede, ero terrorizzata... dopo il colloquio un mese di silenzio».

Poi, un commento inaspettato del rapper ha sciolto il ghiaccio, dando inizio a una collaborazione che dura tuttora. «Con Eleonora va bene, ma credo che ci sia un problema, perché questa ragazza non parla».

«Non è per nulla empatico»

Eleonora non edulcora il ritratto: «Non è per nulla empatico», ha detto, pur riconoscendone i lati migliori. «È molto intelligente, scaltro, sa sempre trovare la soluzione migliore alle cose che combina. Poi è anche molto generoso, ed è una cosa bella e tutt'altro che scontata».

Le sue parole sono state rilanciate da Fanpage, Il Fatto Quotidiano e DiLei, trovando eco unanime.

Dal diretto interessato, però, nessun commento: Fedez ha preferito non replicare, lasciando che fosse la voce discreta ma incisiva della sua assistente a raccontare un pezzo del suo mondo privato.

I più letti

Troppe cancellazioni e costi aggiuntivi: turisti infastiditi dai metodi di Corsica Ferries
Siete stati punti dalle zanzare più spesso di altri? Ecco perché
Questo divieto dell'UE colpisce duramente i saloni per le unghie svizzeri
Nuovo look per la principessa Kate in occasione delle vacanze a Balmoral
I guardiani dei rifugi si disperano dei turisti inesperti: «Vogliono prosciutto e melone»

Le ultime su Fedez

Il bacio. Ecco come Fedez ufficializza la relazione con Giulia Honegger

Il bacioEcco come Fedez ufficializza la relazione con Giulia Honegger

Non solo musica. Fedez svela il suo patrimonio, ma avverte: «Non sono mai stato attaccato al denaro»

Non solo musicaFedez svela il suo patrimonio, ma avverte: «Non sono mai stato attaccato al denaro»

Divorzio ufficiale. La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez è definitiva. Ecco la decisione del tribunale

Divorzio ufficialeLa separazione tra Chiara Ferragni e Fedez è definitiva. Ecco la decisione del tribunale

Altre notizie

TV. «Pressing» torna la domenica in seconda serata su Canale 5

TV«Pressing» torna la domenica in seconda serata su Canale 5

Film. Ecco come Austin Butler si è calato nel protagonista di «Una scomoda circostanza - Caught Stealing»

FilmEcco come Austin Butler si è calato nel protagonista di «Una scomoda circostanza - Caught Stealing»

Ecco perché. Meghan condivide un video di Harry che fa surf, scatenando numerose critiche

Ecco perchéMeghan condivide un video di Harry che fa surf, scatenando numerose critiche