Giacomo Giorgio KEYSTONE

Giacomo Giorgio, noto per il suo ruolo in «Mare Fuori», ha ufficializzato il suo fidanzamento sui social media. Scopriamo chi è la donna che ha conquistato il cuore dell'attore.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Giacomo Girogio, tra gli attori più gettonati del momento, rompe gli indugi sul social annunciando la sua storia d'amore.

Il 27enne napoletano ha scelto una donna lontana dal mondo dello showbiz: Maddalena Botta.

La ragazza lavora come PR per Dolce & Gabbana.

Si specula che i due si siano incontrati grazie ad una amica comune, Beatrice Vendramin. Mostra di più

Giacomo Giorgio, attore 27enne originario di Napoli e tra i più apprezzati del momento, ha deciso di condividere un momento speciale della sua vita privata sui social media, come ha riportato anche «gossip.it».

Con uno scatto romantico, in cui bacia appassionatamente la sua compagna davanti alle rovine di Roma, l'attore ha ufficializzato la sua relazione con Maddalena Botta. L'immagine, accompagnata da un cuore nero, è stata pubblicata nelle sue Instagram Stories.

Conosciuto per il suo ruolo di Ciro nella serie «Mare Fuori» e per la sua interpretazione di Enrico Marchi nella fiction «Belcanto» su Rai1, mentre sta per uscire «Sara: la donna nell'ombra Giorgio», su Netflix, lui è solitamente molto riservato riguardo alla sua vita privata.

Tuttavia, ha scelto di rendere pubblica la sua relazione con Maddalena, che lavora come digital PR per Dolce & Gabbana e non appartiene al mondo dello spettacolo.

La ragazza, che conta poco più di 10'000 follower su Instagram, è seguita da numerosi VIP, ma rimane estranea al mondo dello showbiz.

Non è chiaro come i due si siano conosciuti, ma dai video su TikTok sembra che Maddalena sia molto amica di Beatrice Vendramin, una conoscenza comune con Giacomo. Potrebbe essere stata lei a farli incontrare?

In una recente intervista, l'attore 27enne, aveva espresso l'importanza di mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori, affermando che «la verità per chi fa il mio mestiere deve rimanere personale».

Tuttavia, sembra che questa volta il sentimento sia stato così forte da spingerlo a condividere pubblicamente la sua felicità.