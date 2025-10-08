Alessandro Borghese

Dopo la puntata di Mantova, la chef Ekla Vasconi chiude i social. Intanto, Borghese torna in tv con «Kitchen Sound».

Covermedia Covermedia

L’«effetto Borghese» è diventato un tema di confronto nel mondo della ristorazione.

Partecipare a «4 Ristoranti», il celebre programma di Alessandro Borghese, può significare visibilità e promozione, ma anche un’esposizione che in certi casi si trasforma in un boomerang mediatico.

A raccontarlo è Ekla Vasconi, titolare del ristorante Il Rigoletto di Mantova e protagonista della puntata dedicata al tortello di zucca. Dopo la messa in onda, la chef ha scelto di chiudere i propri profili social a causa dell’ondata di commenti negativi.

«Sono stata travolta da giudizi sproporzionati», ha spiegato a TvBlog. Secondo lei, il montaggio avrebbe accentuato le tensioni tra i concorrenti, restituendo un’immagine parziale del confronto.

TripAdvisor sospende le recensioni del locale

La vicenda ha avuto anche ripercussioni pratiche: TripAdvisor ha sospeso temporaneamente le recensioni del locale per limitare l’effetto valanga dei giudizi online.

Nel frattempo, Alessandro Borghese prosegue il suo percorso televisivo con «Kitchen Sound», giunto alla decima stagione e in onda dal 6 ottobre su Sky e TV8. Il programma propone mini-ricette accompagnate da playlist musicali curate dallo stesso chef: «Cucinare è come suonare – racconta – serve ritmo, passione e improvvisazione».