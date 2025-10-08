  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Effetto Borghese» Concorrente di «4 Ristoranti» costretta a chiudere i social per le tante critiche

Covermedia

8.10.2025 - 11:00

Alessandro Borghese
Alessandro Borghese

Dopo la puntata di Mantova, la chef Ekla Vasconi chiude i social. Intanto, Borghese torna in tv con «Kitchen Sound».

Covermedia

08.10.2025, 11:00

08.10.2025, 11:07

L’«effetto Borghese» è diventato un tema di confronto nel mondo della ristorazione.

Partecipare a «4 Ristoranti», il celebre programma di Alessandro Borghese, può significare visibilità e promozione, ma anche un’esposizione che in certi casi si trasforma in un boomerang mediatico.

A raccontarlo è Ekla Vasconi, titolare del ristorante Il Rigoletto di Mantova e protagonista della puntata dedicata al tortello di zucca. Dopo la messa in onda, la chef ha scelto di chiudere i propri profili social a causa dell’ondata di commenti negativi.

«Sono stata travolta da giudizi sproporzionati», ha spiegato a TvBlog. Secondo lei, il montaggio avrebbe accentuato le tensioni tra i concorrenti, restituendo un’immagine parziale del confronto.

TripAdvisor sospende le recensioni del locale

La vicenda ha avuto anche ripercussioni pratiche: TripAdvisor ha sospeso temporaneamente le recensioni del locale per limitare l’effetto valanga dei giudizi online.

Nel frattempo, Alessandro Borghese prosegue il suo percorso televisivo con «Kitchen Sound», giunto alla decima stagione e in onda dal 6 ottobre su Sky e TV8. Il programma propone mini-ricette accompagnate da playlist musicali curate dallo stesso chef: «Cucinare è come suonare – racconta – serve ritmo, passione e improvvisazione».

I più letti

Rivoluzione ad Ambrì: via Duca e Cereda, la squadra affidata agli assistenti
Paolo Duca: «Fa molto male, abbiamo preso una pugnalata alle spalle»
Orso irrompe in un supermercato e ferisce due clienti
Trump annulla l'ordine di Biden, via libera a una mega autostrada in Alaska
Shock nell'IA: modelli pronti a ricattare o a uccidere se minacciati di essere disattivati

Altre notizie

Ecco cos'è successo. Kirsten Dunst racconta il dramma del figlio: «È stato orribile»

Ecco cos'è successoKirsten Dunst racconta il dramma del figlio: «È stato orribile»

Ecco perché. Olly: «La mia è una bella storia, ma l'hanno sporcata»

Ecco perchéOlly: «La mia è una bella storia, ma l'hanno sporcata»

Spiato in casa. Stefano De Martino rompe il silenzio: ecco cos'è successo davvero con i video rubati

Spiato in casaStefano De Martino rompe il silenzio: ecco cos'è successo davvero con i video rubati