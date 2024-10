Marco Liorni

Greta Zuccarello e Linda Pani sono le nuove protagoniste della squadra di «L'Eredità». Marco Liorni le ha presentate al settimanale Di Più Tv, svelando qualche dettaglio in più su di loro.

«Greta è una ballerina che viene da Treviso, ha partecipato a programmi come «Tale e quale show» e «Ciao Darwin», e ha fatto un'esperienza all'"Isola dei Famosi"», ha raccontato il conduttore. Linda, invece, arriva da Venezia e ha un background eclettico come conduttrice radiofonica di Radio 105 e attrice in produzioni come «Luce dei tuoi occhi» e il film «Albatross».

Il cambio di squadra è dovuto al successo delle precedenti professoresse, Michelle e Naomi, che hanno intrapreso nuovi percorsi professionali: Michelle è nel cast di «La volta buona», mentre Naomi sta lavorando a un musical.

Liorni ha poi anticipato altri progetti in arrivo, tra cui la conduzione del programma di fine anno «L'anno che verrà», trasmesso da Reggio Calabria, e un'intera edizione di «Chi può batterci?», un quiz di successo in cui spera di avere tra gli ospiti Romina Power.

