Scarlett Johansson

La star di Hollywood entra per la prima volta nel genere horror, scelta dal regista di «Doctor Sleep» per una nuova e radicale reinterpretazione del cult.

Covermedia Covermedia

Scarlett Johansson è ufficialmente la protagonista del nuovo film de «L'esorcista», affidato a Mike Flanagan, che torna dietro la macchina da presa con una visione definita «radicale» rispetto ai precedenti adattamenti del franchise.

L'interprete di «The Avengers», che per la prima volta si misura con l'horror, ha accettato un ruolo nella nuova storia ambientata nello stesso universo del cult del 1973 di William Friedkin. «Scarlett è un'attrice straordinaria, capace di performance sempre autentiche – dai film di genere ai blockbuster estivi – e non potrei essere più felice di averla in questo progetto», dichiara Flanagan.

Al momento non sono stati rivelati né i dettagli della trama né i nomi degli altri membri del cast. È confermato però che il film non sarà un sequel de «L'esorcista – Il credente» del 2023, ma un capitolo completamente nuovo.

Flanagan – autore di «Doctor Sleep», «The Haunting of Hill House» e «The Life of Chuck» – firmerà sceneggiatura, regia e produzione. Le riprese si terranno a New York, come riporta Variety.

Universal aveva investito circa €370 milioni (equivalente ai 400 milioni di dollari sborsati nel 2021) per realizzare una nuova trilogia dedicata a «L'esorcista», progetto poi accantonato dopo il flop critico e commerciale del primo capitolo. Inizialmente la regia era stata affidata a David Gordon Green – responsabile del rilancio di «Halloween» – che però si è ritirato nel gennaio 2024, pochi mesi dopo il debutto del suo film.

La nuova direzione del franchise è stata confermata a maggio con l'annuncio del coinvolgimento di Flanagan.

La protagonista di «Lost in Translation», intanto, ha contribuito quest'anno alla rinascita del mondo Jurassic con «Jurassic World: Rebirth», è apparsa nel nuovo film di Wes Anderson «The Phoenician Scheme» e ha debuttato alla regia al Festival di Cannes con «Eleanor the Great».