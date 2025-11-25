  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cinema Scarlett Johansson rilancia il film cult «L'esorcista», diretto da Mike Flanagan

Covermedia

25.11.2025 - 13:00

Scarlett Johansson
Scarlett Johansson

La star di Hollywood entra per la prima volta nel genere horror, scelta dal regista di «Doctor Sleep» per una nuova e radicale reinterpretazione del cult.

Covermedia

25.11.2025, 13:00

25.11.2025, 13:02

Scarlett Johansson è ufficialmente la protagonista del nuovo film de «L'esorcista», affidato a Mike Flanagan, che torna dietro la macchina da presa con una visione definita «radicale» rispetto ai precedenti adattamenti del franchise.

L'interprete di «The Avengers», che per la prima volta si misura con l'horror, ha accettato un ruolo nella nuova storia ambientata nello stesso universo del cult del 1973 di William Friedkin. «Scarlett è un'attrice straordinaria, capace di performance sempre autentiche – dai film di genere ai blockbuster estivi – e non potrei essere più felice di averla in questo progetto», dichiara Flanagan.

Al momento non sono stati rivelati né i dettagli della trama né i nomi degli altri membri del cast. È confermato però che il film non sarà un sequel de «L'esorcista – Il credente» del 2023, ma un capitolo completamente nuovo.

Flanagan – autore di «Doctor Sleep», «The Haunting of Hill House» e «The Life of Chuck» – firmerà sceneggiatura, regia e produzione. Le riprese si terranno a New York, come riporta Variety.

Universal aveva investito circa €370 milioni (equivalente ai 400 milioni di dollari sborsati nel 2021) per realizzare una nuova trilogia dedicata a «L'esorcista», progetto poi accantonato dopo il flop critico e commerciale del primo capitolo. Inizialmente la regia era stata affidata a David Gordon Green – responsabile del rilancio di «Halloween» – che però si è ritirato nel gennaio 2024, pochi mesi dopo il debutto del suo film.

La nuova direzione del franchise è stata confermata a maggio con l'annuncio del coinvolgimento di Flanagan.

La protagonista di «Lost in Translation», intanto, ha contribuito quest'anno alla rinascita del mondo Jurassic con «Jurassic World: Rebirth», è apparsa nel nuovo film di Wes Anderson «The Phoenician Scheme» e ha debuttato alla regia al Festival di Cannes con «Eleanor the Great».

I più letti

Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Bambini allontanati dai genitori, ecco la vicenda della famiglia che vive nel bosco in Italia
La nave Spiridon II, con a bordo 3'000 bovini, è irrintracciabile da giorni
Michelle Hunziker beccata in compagnia di un altro uomo, ecco di chi si tratta
Ecco le verità sui prodotti a basso costo che sorprendono persino gli esperti

Altre notizie

Spettacolo. Annalisa svela il codice estetico del nuovo tour: «Gli abiti sono comunicazione»

SpettacoloAnnalisa svela il codice estetico del nuovo tour: «Gli abiti sono comunicazione»

La rinascita. Dal bombardamento in Siria alla Casa del Grande Fratello: la storia di Omer Elomari

La rinascitaDal bombardamento in Siria alla Casa del Grande Fratello: la storia di Omer Elomari

A «Verissimo». La star di «Mare Fuori» Maria Esposito: «Mi sento soffocare e penso di non farcela»

A «Verissimo»La star di «Mare Fuori» Maria Esposito: «Mi sento soffocare e penso di non farcela»

Forte abbraccio sul palco. Gli Oasis annunciano una «pausa di riflessione» dopo il trionfo del tour «Live '25»

Forte abbraccio sul palcoGli Oasis annunciano una «pausa di riflessione» dopo il trionfo del tour «Live '25»