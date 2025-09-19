Lola Tung

Prime Video annuncia che la serie tratta dai romanzi di Jenny Han si concluderà con un lungometraggio. I fan sperano finalmente in un lieto fine tra Belly e Conrad.

Dopo il gran finale della terza stagione, Prime Video ha sorpreso il pubblico con un annuncio che ha già acceso l'entusiasmo dei fan: «L'estate nei tuoi occhi» avrà un epilogo cinematografico.

A scrivere e dirigere il film sarà Jenny Han, autrice della trilogia di romanzi da cui la serie è tratta e mente creativa dell'intero progetto televisivo.

I dettagli della trama restano segreti, ma secondo le prime indiscrezioni la storia seguirà Belly (interpretata da Lola Tung) e Conrad (Christopher Briney) in una fase più adulta e consapevole della loro relazione, portando sul grande schermo un capitolo decisivo della loro crescita personale e sentimentale.

I numeri spiegano bene l'entusiasmo

L'annuncio è arrivato durante l'evento di celebrazione del finale di serie, organizzato a Parigi. E i numeri spiegano bene l'entusiasmo: la terza stagione ha totalizzato 25 milioni di spettatori nel mondo nella sua prima settimana, a partire dal 16 luglio.

Jenny Han ha dichiarato: «C'è ancora un traguardo importante nel percorso di Belly, e ho pensato che solo un film potesse rendergli davvero giustizia. Sono grata a Prime Video per aver sostenuto la mia visione e per aver reso possibile condividere questo capitolo finale con i fan».

Se da un lato Prime Video e Han mantengono il riserbo, dall'altro la community di appassionati è già in fermento: molti credono che sullo schermo arriverà finalmente il matrimonio di Belly e Conrad nella casa al mare, un momento tanto atteso che non è stato incluso nel finale della terza stagione.