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Lontano dai guai? Ecco come vive oggi a Sandrigham l'ex principe Andrea, fratello di re Carlo III

ai-scrape

11.4.2026 - 13:47

Andrea Mountbatten-Windsor, ex duca di York.
Andrea Mountbatten-Windsor, ex duca di York.
KEYSTONE

Il fratello di re Carlo III, Andrea, conduce un'esistenza solitaria nella tenuta di famiglia accompagnato solo dai suoi cani.

Igor Sertori

11.04.2026, 13:47

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Andrea Mountbatton-Windsor, ex duca di York, vive oggi lontano dai riflettori, nella tenuta di Sandrigham.
  • Secondo diverse indiscrezioni il fratello di re Carlo vive in solitudine. Il suo unico passatempo è passeggiare con i suoi cani.
  • La casa reale, nonostante le critiche popolari, ha deciso di assicurargli una scorta perché alcuni curiosi sono stati avvistati mentre si arrampicavano sul cancello del cottage.
  • Il 66enne era stato arrestato lo scorso 19 febbraio e interrogato per quasi dieci ore in merito a documenti legati al caso del miliardario pedofilo Epstein. 
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L'ex duca di York ha ufficialmente cambiato residenza. Come riferito tra gli altri da «Chi», il fratello di re Carlo III si è trasferito a Marsh Farm all'interno della tenuta di Sandringham.

Il cottage nel quale vive ora è stato soprannominato «scatola di scarpe» dai membri della famiglia Windsor per le sue dimensioni ridotte.

La tenuta di Sandringham, nel Norfolk. 
La tenuta di Sandringham, nel Norfolk. 
KEYSTONE

L'edificio è stato ristrutturato a spese del monarca per accogliere il fratello.

Lo spazio però risulta insufficiente per ospitare anche la scorta. Gli agenti di protezione hanno dovuto sistemarsi in un prefabbricato situato nelle vicinanze della proprietà.

Sicurezza e routine quotidiana

La presenza della scorta armata ha sollevato alcune critiche a Londra. Tuttavia questa misura si è rivelata necessaria. Alcuni curiosi sono stati infatti avvistati mentre si arrampicavano sul cancello del cottage.

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Le giornate dell'ex principe sono ora scandite da un'unica attività principale. Portare a spasso i suoi cani lungo i sentieri della tenuta è diventato il suo passatempo abituale. 

Ricordiamo che il 66enne non potrà più mettere piede a Buckingham Palace a causa della sua caduta in disgrazia.

Le ombre del passato

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L'allontanamento dalla corte è scaturito dalla pubblicazione dei documenti legati al pedofilo miliardario Jeffrey Epstein. L'immagine dell'ex principe è stata segnata in modo indelebile.

La foto del suo fermo, avvenuto lo scorso 19 febbraio, ha fatto il giro del mondo. Dopo l'interrogatorio, durato quasi dieci ore, Andrea è stato immortalato con il viso stravolto.

Come riporta il Royal Observer, chi lo osserva durante le passeggiate nota comunque un atteggiamento altero. Andrea cammina a testa alta nonostante tutto.

Visto che è considerato il membro meno apprezzato della famiglia reale britannica, i Windsor hanno scelto di non offrirgli supporto visibile, tenendolo ben lontano dai riflettori.

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