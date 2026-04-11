Ecco come vive oggi a Sandrigham l'ex principe Andrea, fratello di re Carlo III

L'ex duca di York ha ufficialmente cambiato residenza. Come riferito tra gli altri da «Chi», il fratello di re Carlo III si è trasferito a Marsh Farm all'interno della tenuta di Sandringham.
Il cottage nel quale vive ora è stato soprannominato «scatola di scarpe» dai membri della famiglia Windsor per le sue dimensioni ridotte.
L'edificio è stato ristrutturato a spese del monarca per accogliere il fratello.
Lo spazio però risulta insufficiente per ospitare anche la scorta. Gli agenti di protezione hanno dovuto sistemarsi in un prefabbricato situato nelle vicinanze della proprietà.
Sicurezza e routine quotidiana
La presenza della scorta armata ha sollevato alcune critiche a Londra. Tuttavia questa misura si è rivelata necessaria. Alcuni curiosi sono stati infatti avvistati mentre si arrampicavano sul cancello del cottage.