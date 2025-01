Sam Asghari

L'ex marito di Britney Spears, Sam Asghari, rompe il silenzio e racconta l'orrore della tutela legale che per 13 anni ha privato la popstar della sua libertà. «Non potevo credere che fosse reale», ha dichiarato.

Covermedia Covermedia

Per anni Sam Asghari è stato accanto a Britney Spears nella sua battaglia per la libertà. L'attore e modello trentenne ha vissuto in prima persona l'assurdità della tutela legale imposta alla popstar, durata dal 2008 fino alla sua revoca nel 2021.

Ospite del podcast Sibling Revelry, Asghari ha espresso il suo sdegno per le restrizioni imposte alla sua ex moglie, con la quale è stato sposato dal 2022 al 2024 dopo cinque anni di relazione.

«Tutto stava andando bene, finché un giorno ho iniziato a capire cosa fosse davvero la tutela», ha raccontato. «È stato allora che ho pensato: «Aspetta un attimo, ma non siamo in America? Cosa significa che una persona adulta deve chiedere il permesso ai suoi genitori per prendere decisioni sulla propria vita?"».

L'attore ha descritto l'esperienza come «la cosa più strana» mai vissuta nel mondo dello spettacolo. «Non voglio dire che fosse difficile, perché non credo che nulla sia realmente difficile. Ma era surreale. Davvero assurdo, soprattutto in un paese come questo».

Dettagli sconvolgenti delle limitazioni a cui era sottoposta

La stessa Spears, nel corso della sua drammatica testimonianza in tribunale, aveva rivelato i dettagli sconvolgenti delle limitazioni a cui era sottoposta.

Oltre a essere costretta all'uso della contraccezione per impedirle di avere altri figli, le era perfino vietato sposarsi senza il consenso di chi controllava la sua vita – tra cui il padre, Jamie Spears.

Oggi, a distanza di anni dalla fine della tutela, Britney Spears sta cercando di riscrivere la propria storia. E Asghari, che le è stato accanto nei momenti più bui, non ha dubbi: «Era qualcosa di inaccettabile».