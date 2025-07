Un tiktoker non riconosce Elisabetta Canalis, ecco come lei ha reagito

La showgirl italiana Elisabetta Canalis in una foto del 2023. IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Durante un evento della squadra di pallacanestro Dinamo Sassari, Elisabetta Canalis è stata intervistata da un giovane tiktoker che non l'ha riconosciuta. Ecco come ha reagito la showgirl italiana.

Elisabetta Canalis si è trovata in una situazione inaspettata durante la celebrazione del decennale del Triplete della Dinamo Sassari, dove era presente come madrina.

Come riporta il sito della rete radiofonica RDS, un giovane tiktoker l'ha fermata per un'intervista, ma non sapeva chi fosse.

Alla domanda «Siamo con...?», la showgirl ha risposto con un misto di sorpresa e divertimento: «Ma come, mi intervisti e non sai come mi chiamo?».

Capendo la situazione, ha deciso di giocare con l'intervistatore, approfittando dell'occasione per esprimere il suo tifo per la squadra.

L'episodio è diventato virale su TikTok, con molti commenti che hanno criticato l'intervistatore per la sua impreparazione, mentre Elisabetta è stata lodata per la sua capacità di gestire la situazione con umorismo.

Intanto i fan della nativa di Sassari continuano a speculare sulla sua vita sentimentale. Di recente si è infatti parlato di una possibile separazione dal compagno Georgian Cimpeanu, nonostante una foto pubblicata insieme su Instagram sembrasse smentire le voci.

D'altra parte l'assenza di ulteriori immagini e interazioni sui social ha riacceso i dubbi sulla loro relazione.

