Selvaggia Lucarelli

Mediaset prepara un reality completamente diverso: Filippine al posto dell'Honduras, meno studio e una formula più vicina agli adventure game.

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Selvaggia Lucarelli prende quota per la nuova edizione dell’«Isola dei Famosi», mentre Belén Rodríguez si allontana dai piani Mediaset.

Dietro il possibile cambio ci sarebbe la rivoluzione del reality: niente studio, niente diretta tradizionale e una formula più vicina agli adventure game internazionali.

Secondo le indiscrezioni rilanciate dal settimanale «Chi», il programma potrebbe lasciare l’Honduras per trasferirsi nelle Filippine, con un’impostazione completamente diversa rispetto alle ultime edizioni.

L’obiettivo sarebbe trasformare «L’Isola» in un format più survival e meno legato alla classica conduzione in studio.

Ed è proprio in questo nuovo scenario che il nome di Belén avrebbe iniziato a perdere forza. La showgirl argentina era stata associata a un rilancio più glamour del reality, mentre il progetto attuale sembrerebbe puntare su un volto più divisivo e narrativo.

In quest’ottica, il profilo di Lucarelli avrebbe guadagnato terreno.

Dietro il possibile sorpasso ci sarebbe anche un rapporto mai davvero disteso.

Belén e Lucarelli si sono scontrate più volte negli anni, tra social e vecchie polemiche, fino alle dure dichiarazioni della showgirl argentina dopo il caso della diffusione online del video privato che la riguardava.

Per ora Mediaset non ha confermato né la conduzione né il nuovo assetto del reality. Secondo le indiscrezioni, le registrazioni della nuova «Isola» dovrebbero partire nelle prossime settimane.