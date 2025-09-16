Colleghi, ammiratori famosi, amici di una vita, personaggi della società civile americana e non solo, hanno dedicato omaggi, condivisi soprattutto sui social, a un'icona come Robert Redford.

Robert Redford in una foto del 2006.

Meryl Streep, protagonista con lui di uno dei film simboli del percorso di entrambi, «La mia Africa» di Sydney Pollack, e poi diretta da Redford in «Leoni per Agnelli», sottolinea che «uno dei leoni se n'è andato» e aggiunge: «Riposa in pace, adorabile amico mio».

Scossa anche Jane Fonda, amica di una vita e compagna di lavoro in quattro film: «Stamattina mi ha colpito profondamente quando ho letto che Bob se n'era andato – spiega -. Non riesco a smettere di piangere. Significava molto per me ed era una persona meravigliosa sotto ogni aspetto. Rappresentava un'America per cui dobbiamo continuare a lottare».

Per Whoopy Goldberg era «uno degli attori più iconici di Hollywood e un instancabile attivista, ambientalista e filantropo».

Stephen King lo descrive come «parte della nuova ed eccitante Hollywood degli anni '70 e 80».

Ron Howard ringrazia l'attore e regista, definendolo «una figura culturale di enorme influenza per le scelte creative fatte come attore, produttore e regista e per aver lanciato il Sundance Film Festival, che ha dato una spinta decisiva al movimento cinematografico indipendente americano. Un punto di svolta artistico».

Jamie Lee Curtis lo ricorda con alcune parole simbolo: «Famiglia, arte, trasformazione, difesa, creazione, eredità». Colman Domingo gli rende omaggio «con amore e ammirazione. Grazie signor Redford per il suo impatto eterno. Sarà sentito per generazioni».

Rosie O' Donnell, citando il personaggio dell'attore in «Come Eravamo», scrive: «Oh Hubbell, non saremo mai più gli stessi. Buonanotte Bob, che eredità».

James Gunn spiega di essere cresciuto «con i suoi film: le sue interpretazioni pacate e spontanee e la sua grazia immancabile. Era LA star del cinema e ci mancherà moltissimo».