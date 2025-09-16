  1. Clienti privati
Morte Robert Redford L'omaggio a Redford, da Stephen King a Meryl Streep

SDA

16.9.2025 - 21:01

Colleghi, ammiratori famosi, amici di una vita, personaggi della società civile americana e non solo, hanno dedicato omaggi, condivisi soprattutto sui social, a un'icona come Robert Redford.

Robert Redford in una foto del 2006.
Robert Redford in una foto del 2006.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.09.2025, 21:01

Meryl Streep, protagonista con lui di uno dei film simboli del percorso di entrambi, «La mia Africa» di Sydney Pollack, e poi diretta da Redford in «Leoni per Agnelli», sottolinea che «uno dei leoni se n'è andato» e aggiunge: «Riposa in pace, adorabile amico mio».

Scossa anche Jane Fonda, amica di una vita e compagna di lavoro in quattro film: «Stamattina mi ha colpito profondamente quando ho letto che Bob se n'era andato – spiega -. Non riesco a smettere di piangere. Significava molto per me ed era una persona meravigliosa sotto ogni aspetto. Rappresentava un'America per cui dobbiamo continuare a lottare».

Successi di fama mondiale. Ecco i film che hanno reso Robert Redford una star di Hollywood

Successi di fama mondialeEcco i film che hanno reso Robert Redford una star di Hollywood

Per Whoopy Goldberg era «uno degli attori più iconici di Hollywood e un instancabile attivista, ambientalista e filantropo».

Stephen King lo descrive come «parte della nuova ed eccitante Hollywood degli anni '70 e 80».

Ron Howard ringrazia l'attore e regista, definendolo «una figura culturale di enorme influenza per le scelte creative fatte come attore, produttore e regista e per aver lanciato il Sundance Film Festival, che ha dato una spinta decisiva al movimento cinematografico indipendente americano. Un punto di svolta artistico».

Lutto nel cinema. Addio a Robert Redford, l'antidivo e leggenda di Hollywood

Lutto nel cinemaAddio a Robert Redford, l'antidivo e leggenda di Hollywood

Jamie Lee Curtis lo ricorda con alcune parole simbolo: «Famiglia, arte, trasformazione, difesa, creazione, eredità». Colman Domingo gli rende omaggio «con amore e ammirazione. Grazie signor Redford per il suo impatto eterno. Sarà sentito per generazioni».

Rosie O' Donnell, citando il personaggio dell'attore in «Come Eravamo», scrive: «Oh Hubbell, non saremo mai più gli stessi. Buonanotte Bob, che eredità».

James Gunn spiega di essere cresciuto «con i suoi film: le sue interpretazioni pacate e spontanee e la sua grazia immancabile. Era LA star del cinema e ci mancherà moltissimo».

Morto un monumento. Robert Redford ha dato l'addio al cinema con questo blockbuster

Morto un monumentoRobert Redford ha dato l'addio al cinema con questo blockbuster

