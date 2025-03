Gilles Rocca

Il primo film di Antonio Silvestre racconta il lato oscuro del calcio. Tra ricatti, errori del passato e spiragli di redenzione, il campo diventa teatro di drammi umani più che sportivi.

«L'ultima sfida», opera prima di Antonio Silvestre, è una scommessa ambiziosa: usare il calcio per raccontare le crepe dell'uomo, senza indulgere in facili mitizzazioni.

Massimo De Core, interpretato da Gilles Rocca, è il classico «perdente di successo». Capitano rispettato, ma segnato da un passato che torna a tormentarne il presente proprio alla vigilia della partita più importante della carriera. Vecchi errori, giri loschi, ricatti e rimorsi lo costringono a una scelta lacerante: piegarsi o resistere. In mezzo, c'è un affresco duro e credibile del mondo sommerso che accompagna il grande calcio, quello fatto di favori, minacce e corruzione. E quel De Core, eroe stanco, diventa l'emblema di un'intera generazione che ha smesso di sognare per imparare a sopravvivere.

Rocca – già noto per fiction come «Don Matteo» e «Distretto di polizia», e per reality come «Ballando con le stelle» – è affiancato da Michela Quattrociocche, che torna sullo schermo dopo i successi adolescenziali firmati Federico Moccia, da «Scusa ma ti chiamo amore» a «Scusa ma ti voglio sposare». Con loro anche Giorgio Colangeli, Ivan Franek, Chiara Iezzi e due presenze speciali: Aldo Serena ed Evaristo Beccalossi, cameo che uniscono realtà e finzione.

Ma «L'ultima sfida» non è una commedia calcistica, né un'operazione nostalgica. Lontano anni luce da titoli come «L'allenatore nel pallone» o «Il presidente del Borgorosso Football Club», il film guarda piuttosto al modello di «Ultimo minuto» di Pupi Avati e, ancor di più, all'amaro «L'uomo in più» di Paolo Sorrentino. Lì come qui, la divisa da gioco non copre ma espone: dolori, delusioni, compromessi. Il pallone, in fondo, è solo un pretesto per entrare dentro vite che si consumano a bordo campo.

Non è un caso che così pochi registi abbiano scelto il calcio come terreno narrativo. È uno sport difficile da raccontare al cinema, dove il dramma si diluisce nel respiro ampio del campo. Antonio Silvestre, invece, riesce a contenerlo. Con stile sobrio ma deciso, firma un esordio che ha il coraggio di mettersi in fuorigioco rispetto alla convenzione. «L'ultima sfida» arriva nelle sale il 3 aprile: ed è una sfida che vale la pena affrontare.