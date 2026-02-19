  1. Clienti privati
William alle strette Ecco l’ultimatum della principessa Kate che ha cambiato il destino della coppia reale

ai-scrape

19.2.2026 - 08:41

William e Kate durante una recente cerimonia per la visita del presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier, nel dicembre del 2025.
KEYSTONE

Prima delle immagini perfette con i tre figli e degli impegni ufficiali impeccabili, tra i principi di Galles c’è stato un momento di rottura che avrebbe potuto cambiare tutto. A ricostruirlo è il royal correspondent del Mirror Russell Myers nel libro in uscita «William & Catherine: the intimate inside story»

Redazione blue News

19.02.2026, 08:41

19.02.2026, 09:12

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Nel 2007 William e Kate si lasciarono dopo cinque anni insieme, in un momento di forte tensione.
  • Lei chiese un impegno chiaro sul futuro, mentre lui era incerto e sotto pressione.
  • Dopo sei settimane di separazione, William tornò da Kate promettendole un fidanzamento ufficiale.
Mostra di più

Secondo quanto riportato da Oggi, nel 2007 la relazione tra William e Kate era arrivata a un punto critico, tanto da sembrare «finita e impossibile da riparare».

Dopo cinque anni di fidanzamento, Kate aspettava un segnale chiaro sul futuro. William, invece, era impegnato nella vita militare: viveva in caserma a Windsor e trascorreva il tempo libero con i commilitoni tra pub e locali della zona.

Oggi la coppia appare solida, capace di reggere pressioni istituzionali e mediatiche.

Ma allora l’equilibrio era fragile.

Le serate sotto i riflettori

Le uscite del principe non passarono inosservate.

Diverse ragazze parlarono ai tabloid di comportamenti poco consoni a un futuro sovrano. Una sera William fu fotografato mentre toccava il seno a una ragazza brasiliana, Ana Ferreira. Un’altra giovane, Lisa Agar, raccontò di aver accettato un invito in caserma nel cuore della notte.

Episodi che finirono rapidamente sulle prime pagine, mettendo Kate in una posizione difficile.

La telefonata e la separazione

Un’uscita pubblica alle corse di Cheltenham li mostrò per la prima volta distanti e visibilmente tesi. Kate era turbata e infelice, scrive Myers, ma non disperata. Anzi: sentiva di non avere più nulla da perdere.

Non pretendeva necessariamente un fidanzamento immediato, ma voleva un impegno chiaro. Se William non era pronto a offrirglielo, allora era meglio prendere strade diverse.

Un ultimatum, nei fatti.

In quel periodo William era sotto pressione, incerto sul futuro e consapevole delle difficoltà che la costante attenzione dei media stava causando alla fidanzata. Fu lui, alla fine, a chiudere la relazione con una telefonata.

A un collaboratore avrebbe confidato: «Almeno adesso è libera», rivela Myers.

Sei settimane che cambiano tutto

La separazione durò sei settimane. Poi fu ancora William a farsi avanti.

La richiamò. I primi incontri furono prudenti, con Kate più cauta. Ma il principe aveva maturato una decisione: promise un fidanzamento ufficiale entro breve.

Quel periodo di distanza gli aveva chiarito le idee.

Una crisi breve, ma decisiva.

Senza quell’ultimatum, forse, la storia della coppia – e della monarchia britannica – avrebbe preso un’altra direzione.

