L'evento, in programma fra un mese, vedrà i Black Sabbath nella loro formazione originaria. Keystone

L'ultimo concerto di Ozzy Osbourne coi suoi leggendari Black Sabbath sarà trasmesso in streaming in tutto il mondo per dare modo ai tanti fan che non sono riusciti a comprare un biglietto di vedere l'evento musicale.

Keystone-SDA SDA

Lo ha annunciato la stessa band, che si riunirà per l'occasione il 5 luglio sul palco di Birmingham, dove nacque il frontman e venne fondato il gruppo nel 1968.

Osbourne, che nel 2020 aveva rivelato di essere affetto dal morbo di Parkinson, si esibirà con la formazione originaria, rappresentata dal chitarrista Tony Iommi, dal bassista Geezer Butler e dal batterista Bill Ward per il live 'Back To The Beginning', destinato a durare una giornata intera nello stadio Villa Park della città inglese. È previsto un vero e proprio tributo alla carriera del 76enne rocker, con nomi del calibro dei Metallica, Guns N'Roses, Tool e Slayer.

«Con il concerto diventato sold out in meno di 16 minuti, chi non è riuscito a esserci di persona potrà immergersi in quello che si preannuncia come il più grande spettacolo heavy metal di sempre», ha dichiarato la band.

I biglietti per l'evento in streaming, venduti sul sito del concerto, costano 24,99 sterline e permettono la visione con una differita di due ore rispetto allo stadio di Birmingham.