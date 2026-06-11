Il frontman dei Megadeth Dave Mustaine sul palco a Columbus, Ohio (USA), in una tappa del tour This Was Our Life. (immagine d'archivio) Keystone

Per i fan dei Megadeth quella di lunedì sera alla Halle 622 di Zurigo è una tappa imperdibile. La band thrash metal americana, dopo oltre 40 anni di carriera, suonerà infatti per l'ultima volta in Svizzera nell'ambito del tour di addio This Was Our Life.

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Un concerto che «racchiude quattro decenni di potenza metal e mette in evidenza il ruolo fondamentale che la band ha avuto nella storia del genere», si legge sul sito dell'organizzatore dell'evento Good News Productions.

Fondati nel 1983 da Dave Mustaine, ex membro dei Metallica – che si sono esibiti al Letzigrund di Zurigo a fine maggio -, i Megadeth sono diventati una delle band metal più influenti di tutti i tempi.

Nei suoi 40 anni di carriera, tra cambi di formazione e continue evoluzioni, la band americana ha pubblicato 17 album, di cui l'ultimo, intitolato «Megadeth», è uscito lo scorso gennaio.

«Un lavoro potente, ricco di forza tecnica ed energia rinnovata», indicano gli organizzatori.

Con il brano «Dystopia», tratto dall'omonimo disco pubblicato nel 2016, il gruppo ha ricevuto un Grammy alla miglior interpretazione metal (Best Metal Performance).

Al concerto di lunedì sera a Zurigo «i fan potranno aspettarsi una scaletta che attraversa l'intera carriera del gruppo», indicano ancora gli organizzatori.