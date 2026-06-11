  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Alla Halle 622 L'ultimo tour dei Megadeth fa tappa a Zurigo lunedì

SDA

11.6.2026 - 17:03

Il frontman dei Megadeth Dave Mustaine sul palco a Columbus, Ohio (USA), in una tappa del tour This Was Our Life. (immagine d'archivio)
Il frontman dei Megadeth Dave Mustaine sul palco a Columbus, Ohio (USA), in una tappa del tour This Was Our Life. (immagine d'archivio)
Keystone

Per i fan dei Megadeth quella di lunedì sera alla Halle 622 di Zurigo è una tappa imperdibile. La band thrash metal americana, dopo oltre 40 anni di carriera, suonerà infatti per l'ultima volta in Svizzera nell'ambito del tour di addio This Was Our Life.

Keystone-SDA

11.06.2026, 17:03

11.06.2026, 17:04

Un concerto che «racchiude quattro decenni di potenza metal e mette in evidenza il ruolo fondamentale che la band ha avuto nella storia del genere», si legge sul sito dell'organizzatore dell'evento Good News Productions.

Fondati nel 1983 da Dave Mustaine, ex membro dei Metallica – che si sono esibiti al Letzigrund di Zurigo a fine maggio -, i Megadeth sono diventati una delle band metal più influenti di tutti i tempi.

Nei suoi 40 anni di carriera, tra cambi di formazione e continue evoluzioni, la band americana ha pubblicato 17 album, di cui l'ultimo, intitolato «Megadeth», è uscito lo scorso gennaio.

«Un lavoro potente, ricco di forza tecnica ed energia rinnovata», indicano gli organizzatori.

Con il brano «Dystopia», tratto dall'omonimo disco pubblicato nel 2016, il gruppo ha ricevuto un Grammy alla miglior interpretazione metal (Best Metal Performance).

Al concerto di lunedì sera a Zurigo «i fan potranno aspettarsi una scaletta che attraversa l'intera carriera del gruppo», indicano ancora gli organizzatori.

I più letti

Spiagge vietate ai bambini? Volano scintille tra Caterina Balivo e Vladimir Luxuria
Grave incidente stradale per Pier Silvio Berlusconi, un'auto si scontra frontalmente con la sua
Dopo Laila, una nuova passione per Sinner: ecco perché guarda alla Sardegna
Pablo Bentancur libera le azioni: ecco chi è il nuovo proprietario dell'AC Bellinzona
Ritrovato a Claro il corpo dell'uomo scomparso da Bellinzona in settembre

Altre notizie

Un nuovo spettacolo. Pierdavide Carone porta Lucio Dalla a teatro con «L'anno che verrà»

Un nuovo spettacoloPierdavide Carone porta Lucio Dalla a teatro con «L'anno che verrà»

Vicino ad Arcore. Grave incidente stradale per Pier Silvio Berlusconi, un'auto si scontra frontalmente con la sua

Vicino ad ArcoreGrave incidente stradale per Pier Silvio Berlusconi, un'auto si scontra frontalmente con la sua

Fiction. Matilde Gioli anticipa il ritorno di «Doc» e rivela il suo sogno: «Ecco cosa vorrei fare»

FictionMatilde Gioli anticipa il ritorno di «Doc» e rivela il suo sogno: «Ecco cosa vorrei fare»