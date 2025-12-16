  1. Clienti privati
Cinema «L'ultimo turno» di Petra Volpe entra nella shortlist degli Oscar

SDA

16.12.2025 - 21:00

L'attrice Leonie Benesch (al centro) assieme alla regista Petra Volpe (destra) e la direttrice della fotografia Judith Kaufmann (sinistra) durante la 75esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. (Foto archivio)
L'attrice Leonie Benesch (al centro) assieme alla regista Petra Volpe (destra) e la direttrice della fotografia Judith Kaufmann (sinistra) durante la 75esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. (Foto archivio)
Keystone

La pellicola elvetica «L'ultimo turno» («Heldin», 2025), della regista svizzerotedesca Petra Volpe, è entrato nella shortlist dei 15 migliori film internazionali candidati ai prossimi Oscar. Lo ha annunciato oggi l'Academy

Keystone-SDA

16.12.2025, 21:00

16.12.2025, 21:02

«L'ultimo turno» è un dramma coinvolgente ambientato nel reparto di chirurgia sotto organico di un ospedale svizzero. La regista pone al centro della storia un'infermiera instancabile ma sempre oberata di nome Flora (interpretata magistralmente da Leonie Benesch) che cerca di mantenere tutto sotto controllo durante un frenetico turno notturno.

Il film è stato presentato in prima mondiale lo scorso febbraio alla Berlinale. Con oltre 600'000 spettatori, la produzione elvetico-tedesca ha ottenuto un importante successo nelle sale germanofone. Petra Volpe era già stata in corsa per un Oscar con il lungometraggio «Die göttliche Ordnung» (L'ordine divino), del 2017.

La lista annunciata oggi sul sito dell'Academy include: Belén (Argentina), L'Agente Segreto (Brasile), Un Semplice incidente dell'iraniano Jaraf Panahi candidato della Francia, Sound of Falling (Germania), Kokuho (Giappone), All That’s Left of You (Giordania), Homebound (India), The President's Cake (Iraq), Sentimental Value (Norvegia), Palestine 36 (Palestina), No Other Choice (Corea del Sud), Sirât (Spagna), The Voice of Hind Rajab (Tunisia) e Left-Handed Girl (Taiwan).

L'annuncio delle nomination finale (la cinquina delle pellicole nominate per concorrere al prestigioso premio) è previsto per il 22 gennaio 2026. Per la cerimonia di consegna degli Oscar al Dolby Theatre di Los Angeles si dovrà invece attendere il 15 marzo 2026.

«Frank & Louis». Il primo film in inglese della regista svizzera Petra Volpe selezionato al Sundance

«Frank & Louis»Il primo film in inglese della regista svizzera Petra Volpe selezionato al Sundance

