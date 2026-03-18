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Cinema «L'ultimo turno» si aggiudica il premio «Box Office Quartz»

SDA

18.3.2026 - 11:30

La regista svizzera Petra Volpe, si era aggiudicata un Quartz per la migliore sceneggiatura per "L'ordine divino" nel 2017. (immagine d'archivio)
La regista svizzera Petra Volpe, si era aggiudicata un Quartz per la migliore sceneggiatura per "L'ordine divino" nel 2017. (immagine d'archivio)
Keystone

Il film «L'ultimo turno» di Petra Volpe, si aggiudica il «Box Office Quartz», assegnato per la prima volta nel quadro del Premio del cinema svizzero 2026. Tale riconoscimento premia il film più visto nelle sale nell'anno precedente.

Keystone-SDA

18.03.2026, 11:30

18.03.2026, 12:00

Lo indica una nota odierna dei responsabili. Nel 2025 «L'ultimo turno» ("Heldin», 2025), ha totalizzato 207'363 entrate.

«L'ultimo turno» è un dramma coinvolgente ambientato nel reparto di chirurgia sotto organico di un ospedale svizzero. La regista pone al centro della storia un'infermiera instancabile ma sempre oberata di nome Flora (interpretata magistralmente dall'attrice tedesca Leonie Benesch) che cerca di mantenere tutto sotto controllo durante un frenetico turno notturno.

Selezionata in una dozzina di festival e premiata svariate volte, la pellicola è stata presentata in prima mondiale alla Berlinale a febbraio dello scorso anno. Il film è stato scelto per rappresentare la Svizzera agli Oscar, entrando nella shortlist dei 15 migliori film internazionali candidati. Non ce l'ha però fatta ad entrare nella cinquina finale.

Con questo nuovo «Box Office Quartz», riconoscimento che non prevede una ricompensa in denaro, l'Accademia del Cinema Svizzero e l'Ufficio federale della cultura «rendono omaggio alle opere, con storie avvincenti e grande impegno, che riescono a entusiasmare un vasto pubblico per il cinema svizzero», si legge nella nota.

«L'ultimo turno» può inoltre ambire ad un Quartz in altre tre categorie: miglior film di finzione, miglior sceneggiatura e miglior sonoro. La cerimonia di premiazione si terrà il 27 marzo al Zurich Convention Center.

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