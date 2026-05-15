La ballerina zurighese Zoey May farà un doppio lavoro all'ESC di Vienna: non solo ballerà sul palco come ballerina principale, ma lavorerà anche come controfigura per diverse delegazioni nazionali. Zoey May/Instagram

La ballerina zurighese Zoey May sale due volte sul palco dell'Eurovision Song Contest (ESC) di Vienna: come ballerina principale e come controfigura per le coreografie. Solo pochi riescono a superare la dura selezione.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Zoey May è una delle poche ballerine selezionate per l'Eurovision Song Contest (ESC) 2026 di Vienna e svolge un doppio lavoro: come ballerina principale negli spettacoli dal vivo e come controfigura per diverse delegazioni nazionali.

La zurighese descrive le settimane di prove come estremamente impegnative dal punto di vista fisico, ma è più attenta alle pause e al riposo rispetto all'ESC dello scorso anno a cui ha partecipato.

Il concorso canoro ha dato un grande impulso alla sua carriera. In estate, la giovane si trasferirà a Londra per sfruttare le opportunità internazionali come ballerina freelance. Mostra di più

Più di mille ballerini si sono candidati per un posto nel cast principale dell'Eurovision Song Contest a Vienna, ma solo 20 sono stati selezionati. Tra questi c'è Zoey May di Zurigo.

La ballerina svizzera non solo si esibisce sul palco durante gli spettacoli dal vivo, ma lavora anche come controfigura per diverse delegazioni nazionali.

«È un'enorme scarica di adrenalina», ha dichiarato in un'intervista a blue News. Mentre milioni di spettatori si rilassano e guardano i grandi momenti dell'ESC in TV per tre notti, Zoey è più impegnata che mai.

Sei settimane di prove, solo due giorni di riposo e uno sforzo fisico costante: come controfigura svolge un ruolo importante dietro le quinte. Impara le coreografie dei vari Paesi e le balla per le prove interne.

In questo modo le delegazioni possono vedere come si presenteranno sul palco del concorso canoro prima del loro arrivo.

Così le impostazioni delle luci e delle telecamere possono essere ottimizzate prima della prova generale e che ogni dettaglio sarà perfetto al momento dello show.

Zoey lavora, tra gli altri, per Cipro, Albania, Montenegro e San Marino.

«Ho imparato ad ascoltare meglio il mio corpo»

Il suo secondo lavoro è quello di ballerina nel cast principale. Non balla per i singoli concorrenti, ma per gli intermezzi tra le esibizioni dei vari Paesi. Nella prima semifinale di martedì era sul palco con l'ospite di apertura Vicky Leandros.

C'è un chiaro motivo per cui oggi sta affrontando lo stress molto meglio che dell'edizione dell'anno scorso a Basilea, dove faceva già parte della produzione: «Ora so dove sono i miei trigger (fattori scatenanti, ndr)».

Mentre nel 2025 si era completamente esaurita dal punto di vista sociale, oltre alle prove intensive, questa volta è molto più consapevole dei suoi livelli di energia.

Pianifica pause mirate e si concentra sulla meditazione, sul riposo e sullo stretching. «Ho imparato ad ascoltare meglio il mio corpo».

L'Eurovision come spinta alla carriera

Le differenze tra i due anni all'Eurovision sono enormi, soprattutto in termini di stile coreografico.

«L'anno scorso era molto più contemporaneo. Quest'anno tutto è molto più nitido e visivo», spiega la ballerina. Le esibizioni sono più incentrate su immagini precise e movimenti chiari.

L'edizione di Basilea ha rappresentato per lei un salto di qualità nella carriera: «Da quel momento mi sono capitate molte opportunità interessanti e improvvisamente ho avuto un'immagine riconoscibile».

Ma la giovane ha una visione realistica del settore. Il grande momento dell'anno scorso, quando è stata protagonista come ballerina principale nell'atto di apertura, difficilmente potrà essere ripetuto. «È stato un colpo da un milione».

L'immobilità è fuori discussione per la zurighese. In estate si trasferirà a Londra, la città dei suoi sogni, per sei mesi. Vuole affermarsi lì come ballerina freelance. «Perché lì c'è tutto: provini, agenzie, corsi di danza. Le opportunità perfette».