A poche settimane dalla scomparsa dell'iconico rocker, la BBC conferma la messa in onda di un docufilm girato nell'arco di tre anni. Un ritratto autentico e toccante degli ultimi capitoli della sua vita, tra fragilità e musica.

Covermedia Covermedia

A distanza di poco più di due settimane dalla sua morte, la BBC rende omaggio a Ozzy Osbourne con un documentario postumo dal titolo «Ozzy Osbourne: Coming Home», in onda lunedì 18 agosto alle 21 su BBC One e iPlayer.

Un'opera intensa e personale, girata nell'arco di tre anni, che racconta gli ultimi momenti pubblici e privati del leggendario frontman dei Black Sabbath, scomparso il 22 luglio all'età di 76 anni.

Il progetto era nato inizialmente come una docu-serie intitolata «Home to Roost», incentrata sul ritorno di Ozzy e della moglie Sharon in Inghilterra dopo oltre vent'anni trascorsi negli Stati Uniti.

«Iron Man non era davvero fatto di ferro»

Ma con il progressivo peggioramento della salute del musicista, il format si è evoluto in un documentario della durata di un'ora, che oggi assume un significato ancora più profondo.

«È un omaggio incredibilmente sincero e ispirante a una vera icona mondiale», recita la sinossi ufficiale. «Documenta la prima famiglia del rock mentre si confronta con l'ineluttabile, accettando – come dice Kelly nel film – che "Iron Man non era davvero fatto di ferro"».

Il documentario segue Ozzy nel suo tentativo più audace: tornare a esibirsi dal vivo un'ultima volta, nella sua amata Birmingham, il 5 luglio.

Un obiettivo carico di simbolismo per un uomo alle prese con il morbo di Parkinson e altre complicazioni fisiche, ma deciso a non spegnere la propria voce senza un ultimo saluto al suo pubblico.

Un biopic in lavorazione

Accanto a lui, nel film, compaiono Sharon Osbourne e i figli Jack e Kelly. Non appare invece la primogenita Aimee, che ha sempre scelto la via della riservatezza, ma che sarà tra i produttori di un altro progetto in sviluppo: un biopic firmato Sony, annunciato nel 2021, che racconterà la storia d'amore tra Ozzy e Sharon.

Il film, ancora in fase di lavorazione, sarà prodotto proprio da Sharon, Jack e Aimee.

«Ozzy Osbourne: Coming Home» è un testamento emotivo, uno sguardo diretto e autentico sul lato umano di una leggenda del rock.