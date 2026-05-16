La Bulgaria vince l'Eurovision Song Contest, Sal Da Vinci solo quinto

Dara con «Bangaranga» fa vincere l'Eurovision Song Contest (ESC) 2026 per la prima volta nella sua storia alla Bulgaria. Con il suo tormentone - contro i pronostici della vigilia - è riuscita nell'impresa di mettere d'accordo sia le giurie di qualità che quella del televoto.

Dara KEYSTONE

Alla Wiener Stadthalle è andata in scena la gran finale della 70ª edizione dell'ESC, vinta dalla Bulgaria con Dara e la sua «Bangaranga», che ottiene 516 punti.

Al secondo posto arriva Israele, contestato dal pubblico in sala, con 343 con «Michelle», di Noam Bettan, la Romania con «Choke Me» cantata da Alexandra Căpitănescu è terza con 296.

Al quarto c'è l'Australia con Delta Goodrem e «Eclipse» con 287, subito dopo l'Italia con Sal Da Vinci e la sua «Per sempre sì» con 281, tallonato dalla Finlandia con 279.

Il cantante napoletano, a onor del vero, non ha fatto una prestazione perfetta. La voce, complice forse l'emozione, soprattutto negli acuti non è stata cristallina, con un paio di piccole, ma percettibili imperfezioni, che però, molto probabilmente non hanno avuto peso sull'insieme dei voti.

Ricordiamo che l'elvetica Veronica Fusaro è stata eliminata in semifinale.

Chi è la vincitrice Dara?

Dara, pseudonimo di Darina Yotova, è una delle musiciste pop più conosciute del suo Paese, che ha plasmato l'immagine del pop bulgaro contemporaneo con la sua voce unica, la sua presenza scenica carismatica e la sua disinvolta fusione di generi.

Dara ha spinto i confini della musica bulgara ed è nota soprattutto per i suoi grandi successi «Thunder», «Call Me» e «Mr. Rover», che hanno dominato le classifiche per settimane.

Oltre ad aver raggiunto più volte il primo posto nella classifica radiofonica ufficiale bulgara, Dara è diventata anche una figura di spicco nella scena musicale balcanica moderna.

Mentre le sue canzoni e i suoi video hanno totalizzato oltre 80 milioni di ascolti e visualizzazioni, Dara ha anche fatto da mentore ad una nuova generazione di musicisti, attraverso The Voice of Bulgaria, nel 2021 e nel 2022.

Il suo progetto più intimo fino ad oggi, l'album «Adhdara», è stato pubblicato nel 2025. Ha segnato la sua transizione da artista pop affermata nel suo Paese d'origine a artista con una distinta identità internazionale e una crescente presenza globale.