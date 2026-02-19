La caduta dell’ex principe Andrea: ecco tutte le tappe di uno scandalo senza precedenti

L'ex principe Andrea occupa un posto di rilievo nei file Epstein (foto d'archivio). Toby Melville/Pool Reuters/dpa

Da conoscenza mondana a una delle crisi più gravi della storia recente della monarchia britannica. Il caso Jeffrey Epstein è costato all'ex principe Andrea incarichi, titoli e reputazione. Giovedì l'ex membro della famiglia reale è stato arrestato.

Hai fretta? blue News riassume per te Il caso Jeffrey Epstein ha travolto Andrea per oltre 25 anni, dalle prime frequentazioni con il finanziere alla pioggia di accuse di abusi mosse da Virginia Giuffre, fino alle rivelazioni giudiziarie e mediatiche.

Tra interviste disastrose, cause civili, accordi extragiudiziali e documenti resi pubblici negli Stati Uniti, la pressione sull’ex membro della famiglia reale è cresciuta costantemente.

Lo scandalo gli è costato incarichi, titoli e ruolo pubblico, segnando una delle crisi più gravi nella storia recente della monarchia britannica. Mostra di più

La lunga relazione con Jeffrey Epstein sembra aver definitivamente travolto Andrea. Giovedì l'ex principe è stato arrestato nella tenuta di Sandringham.

1999: il primo incontro

Fotografie dell’estate 1999, presentate nel 2021 come prove nel processo contro Ghislaine Maxwell, mostrano l'allora principe insieme all'imprenditore e lo stesso imputato nella residenza reale di Balmoral, in Scozia.

Secondo diverse ricostruzioni, sarebbe proprio quello l’anno in cui l'ex duca di York e il miliardario si incontrano per la prima volta, grazie alla mediazione di Maxwell.

2000: avvistati insieme a feste esclusive

I contatti tra Andrea ed Epstein si fanno sempre più frequenti. Nel febbraio di quell’anno vengono visti – insieme a Maxwell – al Mar-a-Lago Club dell’allora imprenditore Donald Trump.

Seguono altri incontri: Epstein e Maxwell partecipano a diverse feste di compleanno di membri della famiglia reale al castello di Windsor, tra cui quella per i 40 anni dell'ex principe.

2001: le accuse di Virginia Giuffre

Virginia Giuffre muove accuse gravissime: a 17 anni sarebbe stata affidata dal condannato per abusi sessuali e la sua confidente al fratello di re Carlo. In totale, secondo la sua versione, ci sarebbero stati tre incontri sessuali, a partire dal marzo 2001 nella casa londinese di Maxwell.

Nei documenti giudiziari – e nelle sue memorie pubblicate nell’ottobre 2025 – Giuffre afferma inoltre di aver avuto rapporti con Andrea anche sull’isola privata di Epstein e nella sua residenza di New York.

Un’altra donna coinvolta nel caso dichiara nel 2016, sotto giuramento, che in quel periodo l'ex principe l’avrebbe toccata in modo inappropriato.

Il reale decaduto ha sempre respinto tutte le accuse. Anche Buckingham Palace aveva sottolineato in una precedente dichiarazione che «ogni accusa di comportamento scorretto con minorenni è categoricamente falsa».

2008: Epstein condannato

Epstein viene ufficialmente condannato in Florida per aver adescato una minorenne a fini di prostituzione.

Grazie a un controverso accordo con l’accusa sconta solo 13 mesi di carcere, una decisione che all’epoca suscita forti polemiche.

2009: festa di scarcerazione e contatti con Sarah Ferguson

L’ex governante di Epstein dichiara in seguito che Andrea avrebbe visitato la sua residenza l’anno successivo alla condanna, pur essendo a conoscenza della sentenza. Durante il soggiorno avrebbe ricevuto «massaggi quotidiani».

Anche la sua ex moglie, Sarah «Fergie» Ferguson, riallaccia i contatti con il condannato dopo la sua detenzione. In e-mail rese pubbliche, l'allora finanziere la definisce «disperata» per denaro, dopo che lei gli avrebbe chiesto 15'000 sterline.

Altri messaggi trapelati suggeriscono che Fergie avrebbe «festeggiato per prima» la scarcerazione di Epstein partecipando a una festa di bentornato a New York insieme alle figlie, le principesse Beatrice ed Eugenie.

Una fonte vicina ai reali, citata dal «Telegraph», sostiene però che la duchessa e le due principesse non ricordano alcun viaggio di quel tipo.

Dicembre 2010: la passeggiata a Central Park

Nonostante la condanna, Andrea si reca a New York per incontrare Epstein. Le immagini dei due a passeggio a Central Park fanno il giro del mondo.

In seguito il principe spiega di aver voluto chiudere personalmente l’amicizia, definendo quel viaggio, a posteriori, «un errore».

Gennaio 2011: soldi per Fergie

Ferguson scrive a Epstein per ringraziarlo del denaro ricevuto, che le avrebbe permesso di saldare debiti personali.

«Mio carissimo Jeffrey, come potrò mai ringraziarti abbastanza? Sei un vero amico… Hai il mio cuore», si legge nel messaggio.

Febbraio 2011: contatti stretti

La pressione mediatica aumenta quando emerge che l'allora principe è ancora in contatto con il pedofilo.

In uno scambio di e-mail scrive: «Restiamo in stretto contatto, presto faremo di nuovo qualcosa insieme». E ancora: «Siamo coinvolti insieme in questa faccenda».

Marzo 2011: interviene il Palazzo

Lo scandalo esplode anche nel Regno Unito. I media riportano del prestito di 15'000 sterline a Ferguson e riemergono le foto del 2010.

Quest'ultima prende pubblicamente le distanze, definendo l'ex finanziere un «pedofilo» e parlando di «grave errore di giudizio».

Andrea, intanto, viene convocato a colloqui di crisi a Buckingham Palace: i suoi incarichi pubblici, incluso quello di rappresentante commerciale, vacillano.

Luglio 2011: addio al ruolo di inviato commerciale

Sotto la pressione dell’opinione pubblica, Andrea lascia l’incarico di inviato commerciale del Regno Unito.

È la prima conseguenza concreta del legame con Epstein.

Gennaio 2015: le nuove accuse di Giuffre

Dopo anni relativamente tranquilli, il caso riemerge negli Stati Uniti. Giuffre attacca in tribunale il controverso accordo con la procura e indica Andrea tra gli uomini con cui sarebbe stata costretta ad avere rapporti da minorenne.

Il Palazzo respinge immediatamente le accuse. L'allora principe continua a negare qualsiasi forma di cattiva condotta.

2016: Maxwell coinvolta in una causa civile

Nel quadro di una causa civile contro Maxwell, Giuffre testimonia sotto giuramento. Sostiene che Epstein le avrebbe pagato oltre 11'000 sterline dopo un rapporto con Andrea.

Nella sua deposizione descrive nei dettagli un incontro sessuale nella vasca da bagno della casa londinese della compagna del finanziere. I legali dell'ex reale cercano di mettere in discussione la ricostruzione, parlando di «falso ricordo».

Luglio 2019: nuovo arresto di Epstein

Epstein viene arrestato con accuse federali legate al traffico sessuale di minorenni. Il nome di Andrea torna al centro dell’attenzione.

Il 10 agosto, Epstein - allora 66enne - viene trovato morto nella sua cella. Le autorità parlano di suicidio.

Agosto 2019: il comunicato di Buckingham Palace

Buckingham Palace diffonde una nota ufficiale in cui si afferma che l'allora principe è «profondamente turbato dalle recenti notizie sui presunti crimini di Epstein».

Il comunicato sottolinea inoltre che «Sua Altezza Reale condanna lo sfruttamento di qualsiasi persona». L’idea che possa aver approvato, preso parte o favorito simili comportamenti viene definita «ripugnante».

14 novembre 2019: il disastro di pubbliche relazioni del principe

Nella celebre intervista a «Newsnight» della BBC, Andrea tenta di difendersi ma finisce per aggravare la situazione.

Sostiene, tra le altre cose, di non poter sudare per motivi medici, dopo che Giuffre aveva raccontato che durante un ballo lui «sudava copiosamente».

Alla domanda se oggi rimpianga l’amicizia con Epstein, risponde: «Ancora no», aggiungendo che i contatti e le opportunità offertegli erano stati «molto utili».

20 novembre 2019: il ritiro dalla vita pubblica

Dopo il disastro mediatico, Andrea annuncia il ritiro «per il prossimo futuro» dagli incarichi ufficiali, con una dichiarazione approvata dall'allora regina Elisabetta II.

Gennaio 2020: le critiche degli inquirenti USA

Nonostante avesse dichiarato pubblicamente di voler collaborare, il procuratore federale di Manhattan Geoffrey Berman afferma che l'allora principe non ha mostrato «alcuna cooperazione» con l’FBI nelle indagini su Epstein.

Luglio 2020: sito ufficiale oscurato

Il sito ufficiale su Andrea viene disattivato. I visitatori vengono automaticamente reindirizzati alla pagina generale della Royal Family.

Agosto 2021: Giuffre fa causa ad Andrea

Giuffre deposita una causa civile contro Andrea a New York. Lo accusa di aver abusato sessualmente di lei nel 2001, quando aveva 17 anni. Nella dichiarazione di risarcimento si parla di tre incontri e di danni emotivi e psicologici.

I legali dell'ex duca di York chiedono l’archiviazione, invocando un accordo del 2009 tra Giuffre ed Epstein, che avrebbe protetto da azioni legali.

12 gennaio 2022: autorizzato il procedimento legale

Un giudice federale statunitense respinge la richiesta di archiviazione della causa presentata da Andrea.

13 gennaio 2022: niente più titoli militari

La regina Elisabetta II revoca ad Andrea i titoli militari e i patronati reali, anche dopo le proteste di soldati e veterani. La monarchia vuole chiaramente prendere le distanze dallo scandalo.

Una dichiarazione di Palazzo afferma inoltre che non potrà più utilizzare in ambito ufficiale il titolo di «Sua Altezza Reale» e difenderà la causa intentata da Giuffre come privato cittadino.

15 gennaio 2022: un accordo extragiudiziale

Invece di andare in tribunale, le parti raggiungono un accordo extragiudiziale. L’importo resta riservato.

In una dichiarazione pubblica, Andrea riconosce Giuffre come vittima e ne elogia il «coraggio». L'accordo, però, non include espressamente un'ammissione di colpa.

25 aprile 2025: Giuffre si suicida

Giuffre si toglie la vita a 41 anni.

La sua morte precede di pochi mesi la pubblicazione delle sue memorie.

23 settembre 2025: alcune organizzazioni si separano da Ferguson

Un'e-mail del 2011 - ottenuta dal «Mail on Sunday» - riporta Ferguson al centro dello scandalo. Nel messaggio lo chiama «un amico straordinario» e si scusa per le dichiarazioni rilasciate in pubblico, dopo che Epstein avrebbe reagito con rabbia alla sua presa di posizione.

Diverse organizzazioni e associazioni benefiche britanniche, di cui la Ferguson era patrocinatrice, si sono successivamente separate da lei.

Un portavoce della duchessa spiega in seguito che l’e-mail sarebbe stata inviata su consiglio dei legali, con l’obiettivo di disinnescare eventuali minacce di azioni giudiziarie da parte di Epstein.

17 ottobre 2025: non più duca

Andrea annuncia che in futuro non utilizzerà più il titolo di duca di York.

La dichiarazione recita: «Nelle discussioni con il Re e con la mia famiglia, siamo giunti alla conclusione che le continue accuse nei miei confronti distraggono dal lavoro di Sua Maestà e della famiglia reale. Ho deciso di mettere al primo posto il mio dovere verso la mia famiglia e il mio Paese».

Allo stesso tempo, Andrea ha sottolineato ancora una volta di aver negato «con forza» le accuse.

25 ottobre 2025: le memorie vengono pubblicate postume

Le memorie di Giuffre, «La ragazza di nessuno», vengono pubblicate dopo la sua morte. Queste rinnovano gravi accuse all'ex principe. Giuffre sostiene che lui si è comportato come se fosse «un suo diritto di nascita» andare a letto con lei, anche quando aveva 17 anni.

Il libro descrive inoltre come Epstein e Maxwell avrebbero portato l'adolescente vulnerabile in un giro di traffico sessuale. Giuffre scrive che in alcuni momenti ha creduto che sarebbe morta come schiava del sesso.

30 ottobre 2025: Andrea deve cambiare casa

Andrea perde ufficialmente il titolo di principe e deve lasciare la sua tenuta di Royal Lodge. È costretto a trasferirsi in un alloggio privato.

«Sua Maestà ha avviato oggi un procedimento formale per revocare il titolo e le onorificenze del principe Andrea», annuncia Buckingham Palace. «Il Principe Andrea sarà d'ora in poi conosciuto come Andrew Mountbatten-Windsor».

12 novembre 2025: il Congresso pubblica le e-mail di



Le e-mail pubblicate dal Congresso degli Stati Uniti forniscono un'idea della reazione di Andrea a una notizia prevista dai giornali sui suoi legami con Epstein e Maxwell.

In un messaggio, l'ex principe sembra scrivere: «Che cos'è tutto questo? Non ne so nulla! Per favore, ditelo. Questo non ha nulla a che fare con me. Non ce la faccio più».

Un'altra e-mail suggerisce che la foto che mostra Andrea con il braccio intorno all'allora 17enne Giuffre sia autentica.

In uno scambio con un giornalista nel luglio 2011, Epstein ha commentato anche Giuffre: «Sì, era sul mio aereo, e sì, è stata fotografata con Andrea - come molti dei miei dipendenti».

31 gennaio 2026: la foto che mostra Andrea a quattro zampe

In seguito alla pubblicazione dei file Epstein, vengono alla luce ulteriori dettagli sulle visite dell'ex principe alla residenza del pedofilo.

Viene pubblicata anche una foto che mostra l'ex reale a quattro zampe, sopra una donna il cui volto è oscurato.

9 febbraio 2026: la famiglia reale prende veementemente le distanze

Un portavoce del re prende nettamente le distanze: il sovrano, si legge, ha espresso «con parole e con misure senza precedenti» la propria preoccupazione per le accuse legate al comportamento di Mountbatten-Windsor.

19 febbraio 2026: l'arresto di Andrea

Andrea viene arrestato dalla polizia britannica con l'accusa di aver condiviso informazioni riservate con Epstein nella sua ex veste di emissario commerciale del governo di Londra.

Il fermo avviene proprio nel giorno del 66esimo compleanno dell'ex reale.