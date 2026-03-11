Martina Cleo Ungarelli, frontwoman delle Bambole di Pezza, mostra il nuovo tatuaggio a Carlo Conti. IMAGO/Future Image

Cleo, la frontwoman della prima band interamente al femminile arrivata a Sanremo, ha voluto così ringraziare il presentatore, dopo la promessa fatta sul palco dell'Ariston.

La cantante ha mostrato il ritratto durante la prima puntata di «Sanremo Top», dove era ospite insieme al suo gruppo per cantare il brano sanremese «Resta con me».

La 30enne ha spiegato di essersi fatta il tatuaggio per ringraziare Conti per averle accettate tra i big del Festival, dopo che il gruppo ha fatto una lunghissima gavetta sui piccoli palchi.

Il presentatore ha consigliato alla ragazza di non applicare la crema solare sul tatuaggio... in modo che il suo volto si scurisse e gli somigliasse ancora di più! Mostra di più

Ogni promessa è debito. Cleo, la cantante del gruppo Bambole di Pezza, prima band interamente al femminile arrivata a Sanremo, ha mantenuto la parola data sul palco dell'Ariston e si è tatuata il volto di Carlo Conti sull'avambraccio.

Come riporta, tra gli altri, «Today», lo ha mostrato durante la prima puntata di «Sanremo Top», dove la frontwoman era ospite insieme al suo gruppo per cantare il brano sanremese «Resta con me».

Un segno di gratitudine

Il tatuaggio, ha spiegato la 30enne in quell'occasione, è un ringraziamento al presentatore per averle accettate tra i big del Festival, dopo che il gruppo ha fatto una lunghissima gavetta sui piccoli palchi.

«Non pensavo che saremmo mai arrivate a Sanremo. Adesso sarai sempre con me», ha detto Cleo a Conti.

Il presentatore ha quindi osservato con attenzione il suo ritratto sulla pelle della cantante e si è detto onorato.

Ha poi consigliato alla ragazza - per ironizzare sulla sua abbronzatura, evidente anche in inverno - di non applicare la crema solare sul tatuaggio in estate... in modo che gli somigliasse ancora di più!