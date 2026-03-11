Ogni promessa è debito. Cleo, la cantante del gruppo Bambole di Pezza, prima band interamente al femminile arrivata a Sanremo, ha mantenuto la parola data sul palco dell'Ariston e si è tatuata il volto di Carlo Conti sull'avambraccio.
Come riporta, tra gli altri, «Today», lo ha mostrato durante la prima puntata di «Sanremo Top», dove la frontwoman era ospite insieme al suo gruppo per cantare il brano sanremese «Resta con me».
Un segno di gratitudine
Il tatuaggio, ha spiegato la 30enne in quell'occasione, è un ringraziamento al presentatore per averle accettate tra i big del Festival, dopo che il gruppo ha fatto una lunghissima gavetta sui piccoli palchi.
«Non pensavo che saremmo mai arrivate a Sanremo. Adesso sarai sempre con me», ha detto Cleo a Conti.
Il presentatore ha quindi osservato con attenzione il suo ritratto sulla pelle della cantante e si è detto onorato.
Ha poi consigliato alla ragazza - per ironizzare sulla sua abbronzatura, evidente anche in inverno - di non applicare la crema solare sul tatuaggio in estate... in modo che gli somigliasse ancora di più!