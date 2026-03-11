  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco come mai La cantante delle Bambole di Pezza si tatua il volto di Carlo Conti: «Sempre con me»

ai-scrape

11.3.2026 - 07:50

Martina Cleo Ungarelli, frontwoman delle Bambole di Pezza, mostra il nuovo tatuaggio a Carlo Conti.
Martina Cleo Ungarelli, frontwoman delle Bambole di Pezza, mostra il nuovo tatuaggio a Carlo Conti.
IMAGO/Future Image

Cleo, la frontwoman della prima band interamente al femminile arrivata a Sanremo, ha voluto così ringraziare il presentatore, dopo la promessa fatta sul palco dell'Ariston.

Sara Matasci

11.03.2026, 07:50

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Cleo, la cantante del gruppo Bambole di Pezza, prima band interamente al femminile arrivata a Sanremo, si è tatuata il volto di Carlo Conti sull'avambraccio.
  • La cantante ha mostrato il ritratto durante la prima puntata di «Sanremo Top», dove era ospite insieme al suo gruppo per cantare il brano sanremese «Resta con me».
  • La 30enne ha spiegato di essersi fatta il tatuaggio per ringraziare Conti per averle accettate tra i big del Festival, dopo che il gruppo ha fatto una lunghissima gavetta sui piccoli palchi.
  • Il presentatore ha consigliato alla ragazza di non applicare la crema solare sul tatuaggio... in modo che il suo volto si scurisse e gli somigliasse ancora di più!
Mostra di più

Ogni promessa è debito. Cleo, la cantante del gruppo Bambole di Pezza, prima band interamente al femminile arrivata a Sanremo, ha mantenuto la parola data sul palco dell'Ariston e si è tatuata il volto di Carlo Conti sull'avambraccio.

Come riporta, tra gli altri, «Today», lo ha mostrato durante la prima puntata di «Sanremo Top», dove la frontwoman era ospite insieme al suo gruppo per cantare il brano sanremese «Resta con me».

Un segno di gratitudine

Il tatuaggio, ha spiegato la 30enne in quell'occasione, è un ringraziamento al presentatore per averle accettate tra i big del Festival, dopo che il gruppo ha fatto una lunghissima gavetta sui piccoli palchi.

«Non pensavo che saremmo mai arrivate a Sanremo. Adesso sarai sempre con me», ha detto Cleo a Conti.

Il presentatore ha quindi osservato con attenzione il suo ritratto sulla pelle della cantante e si è detto onorato.

Ha poi consigliato alla ragazza - per ironizzare sulla sua abbronzatura, evidente anche in inverno - di non applicare la crema solare sul tatuaggio in estate... in modo che gli somigliasse ancora di più!

Ecco il tatuaggio di Cleo.
Ecco il tatuaggio di Cleo.
Dal web

I più letti

Autopostale in fiamme a Kerzers, ecco cosa sappiamo finora
Perché molti anziani non lasciano la propria casa in Svizzera?
L'attrice Daryl Hannah ricorda la relazione con John F. Kennedy Jr: «Un uomo straordinario»
Approvata la legge sull'imposizione individuale, pagherò di meno da quest'anno?
Sepp Blatter: «Il mio medico dice che potrei arrivare a 100 anni»

Altre notizie

Scandalo sessuale. Harvey Weinstein attacca Gwyneth Paltrow: «Ha trasformato tutto in uno scandalo»

Scandalo sessualeHarvey Weinstein attacca Gwyneth Paltrow: «Ha trasformato tutto in uno scandalo»

Novità Mediaset. Michelle Hunziker come Fiorello: ecco quale show musicale condurrà

Novità MediasetMichelle Hunziker come Fiorello: ecco quale show musicale condurrà

In attesa del nuovo processo. Harvey Weinstein rompe il silenzio: «Qui a Rikers Island è un inferno. Non voglio morire in carcere»

In attesa del nuovo processoHarvey Weinstein rompe il silenzio: «Qui a Rikers Island è un inferno. Non voglio morire in carcere»