James Van Der Beek

L'iconica abitazione di Dawson Leery, affacciata sulle acque della Carolina del Nord, è sul mercato per circa 3,25 milioni di dollari (oltre 3 milioni di euro). Per i fan, è il simbolo di un'intera generazione.

Covermedia Covermedia

La celebre casa di «Dawson's Creek» è ufficialmente sul mercato. L'abitazione del protagonista Dawson Leery, interpretato da James Van Der Beek, si trova in North Carolina ed è stata messa in vendita a circa 3,25 milioni di dollari, pari a poco più di 3 milioni di euro.

La proprietà si estende su oltre 6.800 metri quadrati di terreno (1,7 acri) e vanta quattro camere da letto e quattro bagni. La descrizione dell'annuncio immobiliare recita: «La sua facciata bianca, l'ampio portico e il molo sul fiume sono diventati simboli immediatamente riconoscibili della vita costiera e della nostalgia adolescenziale».

La casa è stata una presenza costante nella serie, ambientata a Capeside, e ha fatto da sfondo alle storie di Dawson, Pacey (Joshua Jackson), Joey (Katie Holmes) e Jen (Michelle Williams). Ma anche fuori dallo schermo, l'abitazione ha una storia speciale.

La proprietaria nella casa durante le riprese

«La nostra villa è rimasta nella stessa casata sin da quando fu costruita nel 1880», ha scritto la famiglia proprietaria in un post su Instagram. «Nostra madre Margaret ha vissuto qui durante tutti gli anni delle riprese di "Dawson's Creek" ed era amata da cast e troupe. Il suo affetto era riflesso nella serie, per questo la casa è stata la vera star di quello show così iconico».

Margaret è scomparsa di recente e per i familiari «lasciare questa casa è un dolore immenso».

Intanto, il cast di «Dawson's Creek» si è riunito a settembre per un evento benefico, proprio mentre James Van Der Beek affronta una battaglia contro un tumore al colon-retto di stadio 3. L'attore, colpito da un virus intestinale, aveva annunciato poche ore prima di non poter partecipare.