  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco per quanto La casa di «Dawson's Creek» è in vendita: «Era la vera star della serie»

Covermedia

17.10.2025 - 13:00

James Van Der Beek
James Van Der Beek

L'iconica abitazione di Dawson Leery, affacciata sulle acque della Carolina del Nord, è sul mercato per circa 3,25 milioni di dollari (oltre 3 milioni di euro). Per i fan, è il simbolo di un'intera generazione.

Covermedia

17.10.2025, 13:00

17.10.2025, 13:15

La celebre casa di «Dawson's Creek» è ufficialmente sul mercato. L'abitazione del protagonista Dawson Leery, interpretato da James Van Der Beek, si trova in North Carolina ed è stata messa in vendita a circa 3,25 milioni di dollari, pari a poco più di 3 milioni di euro.

La proprietà si estende su oltre 6.800 metri quadrati di terreno (1,7 acri) e vanta quattro camere da letto e quattro bagni. La descrizione dell'annuncio immobiliare recita: «La sua facciata bianca, l'ampio portico e il molo sul fiume sono diventati simboli immediatamente riconoscibili della vita costiera e della nostalgia adolescenziale».

La casa è stata una presenza costante nella serie, ambientata a Capeside, e ha fatto da sfondo alle storie di Dawson, Pacey (Joshua Jackson), Joey (Katie Holmes) e Jen (Michelle Williams). Ma anche fuori dallo schermo, l'abitazione ha una storia speciale.

La proprietaria nella casa durante le riprese

«La nostra villa è rimasta nella stessa casata sin da quando fu costruita nel 1880», ha scritto la famiglia proprietaria in un post su Instagram. «Nostra madre Margaret ha vissuto qui durante tutti gli anni delle riprese di "Dawson's Creek" ed era amata da cast e troupe. Il suo affetto era riflesso nella serie, per questo la casa è stata la vera star di quello show così iconico».

Margaret è scomparsa di recente e per i familiari «lasciare questa casa è un dolore immenso».

Intanto, il cast di «Dawson's Creek» si è riunito a settembre per un evento benefico, proprio mentre James Van Der Beek affronta una battaglia contro un tumore al colon-retto di stadio 3. L'attore, colpito da un virus intestinale, aveva annunciato poche ore prima di non poter partecipare.

I più letti

La sbalorditiva signora Grabow, vincitrice dell'Ironman delle Hawaii a... 80 anni
Mogol svela tutti i segreti di Lucio Battisti: tra musica, libertà e polemiche
Un principe racconta: «Quando Romina Power aveva 15 anni stavamo per sposarci»
Sabrina Colle, compagna di Sgarbi, risponde alle accuse della figlia Evelina
Cosa c'è veramente dietro il progetto di SwissPass di abolire l'abbonamento metà-prezzo?

Le ultime su «Dawson's Creek»

Malato di cancro. Ecco il toccante videomessaggio di James Van Der Beek assente alla reunion di Dawson's Creek

Malato di cancroEcco il toccante videomessaggio di James Van Der Beek assente alla reunion di Dawson's Creek

Confermata la nascita di una bimba. Michelle Williams parla per la prima volta di maternità surrogata: «Merito di Christine»

Confermata la nascita di una bimbaMichelle Williams parla per la prima volta di maternità surrogata: «Merito di Christine»

Dopo «Dawson's Creek». Katie Holmes e Joshua Jackson di nuovo insieme

Dopo «Dawson's Creek»Katie Holmes e Joshua Jackson di nuovo insieme

Altre notizie

Complice la mamma Ilary Blasi. Francesco Totti ha litigato con la figlia Chanel? Ecco cosa si sa

Complice la mamma Ilary BlasiFrancesco Totti ha litigato con la figlia Chanel? Ecco cosa si sa

Nuovo album in uscita oggi. Irama torna alle origini: «Volevo ritrovare la mia verità»

Nuovo album in uscita oggiIrama torna alle origini: «Volevo ritrovare la mia verità»

Musica. Alice Cooper si esibirà al The Hall di Dübendorf, ecco quando

MusicaAlice Cooper si esibirà al The Hall di Dübendorf, ecco quando