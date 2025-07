E allora? Youtube/The Late Show with Stephen Colbert

Con una decisione che ha scioccato e indignato il mondo dell'entertainment televisivo, la Cbs ha cancellato il programma satirico di tarda serata «The Late Show» di Stephen Colbert che, negli Stati Uniti, tra i programmi del genere, era quello che da anni accumulava più indici di ascolto.

Keystone-SDA SDA

In onda tutti i giorni feriali alle 23.30, lo show di Colbert non verrà più trasmesso a partire da maggio dell'anno prossimo quando scadrà il contratto del suo conduttore.

Mentre Capitol Hill varava una mini-manovra per tagliare i fondi alla Corporation for Public Broadcasting, l'organizzazione che tiene in piedi le emittenti non commerciali Npr e Pbs, la Cbs ha negato pressioni politiche o connessioni con il futuro della «casa madre» Paramount: la major di Hollywood, a cui fa capo il network, sta negoziando la fusione con lo studio Skydance Media che, una volta conclusa, dovrà ricevere il nulla osta dell'amministrazione Trump.

Ed ecco dunque che, mentre davanti al pubblico dello storico Ed Sullivan Theater a Manhattan, Colbert annunciava, visibilmente scosso, la cancellazione del suo show, il presidente di Cbs George Cheeks ha parlato di ragioni «esclusivamente finanziarie» che hanno spinto alla «sofferta» scelta di mandare a casa il comico e il suo «incredibile team».

Paramount scesa a patti con Trump

Paramount è recentemente scesa a patti con Trump accettando di destinare 16 milioni di dollari al finanziamento della futura biblioteca presidenziale per chiudere una vertenza aperta dal presidente sulla presunta faziosità di un'intervista della sua rivale Kamala Harris al programma di approfondimento domenicale 60 Minutes.

Mai tenero con Trump sia nel primo che nel secondo mandato, Colbert aveva usato la piattaforma dello show per criticare l'esborso come «una grossa, grassa tangente» pagata per favorire la fusione con Skydance.

Tra i fan indignati che hanno protestato per la cancellazione c'è stata la senatrice democratica Elizabeth Warren: «L'America merita di sapere se sono entrate in gioco ragioni politiche».

«The Late Show» nato nel 1993 con David Letterman

Il «The Late Show» della Cbs è nato nel 1993 con David Letterman dopo il divorzio di quest'ultimo dalla Nbc che gli aveva preferito Jay Leno per la poltrona di Johnny Carson a «Tonight».

Colbert, già celebre per The Colbert Report su Comedy Central dove aveva creato un personaggio satirico di commentatore conservatore, era subentrato nel 2015 e, dopo alcuni mesi di rodaggio, aveva conquistato l'audience arrivando ad essere negli ultimi otto anni il comico della notte più seguito negli Stati Uniti grazie a una sensibilità esplicitamente liberal del suo salotto tv.

La cancellazione improvvisa è l'ultimo sviluppo in una serie di profondi cambiamenti nel mondo della tv.

Il genere degli show della notte è in difficoltà mentre la maggior parte del pubblico si è ormai spostata in massa verso l'intrattenimento in streaming abbandonando la tv tradizionale via etere e via cavo che in giugno, per la prima volta, è stata messa ko come principale modalità di distribuzione dell'entertainment video.