Contro Éric Freymond La celebre Bond girl Ursula Andress sporge denuncia, scomparsi 18 milioni

Carlotta Henggeler

26.1.2026

Ursula Andress ha presentato una denuncia penale contro il suo gestore patrimoniale (foto d'archivio).
Ursula Andress ha presentato una denuncia penale contro il suo gestore patrimoniale (foto d'archivio).
picture alliance / Volker Dornberger/dpa

Appropriazione indebita, falsificazione, riciclaggio di denaro nella Svizzera francese: l'attrice Ursula Andress, nota per essere stata una Bond girl, ha presentato gravi accuse contro il suo consulente finanziario deceduto. La procura vodese sta indagando. In ballo ci sono ben 18 milioni di franchi.

Carlotta Henggeler

26.01.2026, 05:00

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Ursula Andress, celebre prima Bond girl, ha presentato una denuncia penale contro il suo defunto gestore patrimoniale Éric Freymond, che avrebbe investito circa 18 milioni di franchi a sua insaputa.
  • La procura vodese sta indagando su diverse persone, tra cui un avvocato e un notaio, per cattiva gestione, falsificazione di documenti e riciclaggio di denaro.
  • Freymond era già coinvolto in un caso con un erede di Hermès.
Mostra di più
La saga di 007 a un bivio?. Addio smoking, il prossimo James Bond punta su forza e brutalità? Ecco le ultime indiscrezioni

La saga di 007 a un bivio?Addio smoking, il prossimo James Bond punta su forza e brutalità? Ecco le ultime indiscrezioni

L'attrice svizzera Ursula Andress, conosciuta come la prima Bond girl nel film «James Bond - Licenza di uccidere» al fianco di Sean Connery, ha presentato una denuncia penale contro il suo ex gestore patrimoniale Éric Freymond.

Quest'ultimo avrebbe spostato e investito circa 18 milioni di franchi a sua insaputa. Il denaro sarebbe confluito, tra l'altro, in azioni prive di valore e in presunti acquisti di opere d'arte. Freymond è morto l'anno scorso nella località bernese di Gstaad.

La procura vodese sta indagando per sospetta cattiva gestione, falsificazione di documenti e riciclaggio di denaro.

Oltre a Freymond sono al centro dell'inchiesta anche un avvocato e un notaio del Canton Vaud, come riporta il quotidiano «24 heures».

L'iconica Bond-girl. Ursula Andress: «Ho avuto esperienze fantastiche con gli uomini»

L'iconica Bond-girlUrsula Andress: «Ho avuto esperienze fantastiche con gli uomini»

Coinvolto nel caso degli eredi Hermès

Freymond era un gestore patrimoniale ginevrino ben inserito nell'alta società. Era già stato messo sotto pressione in passato a causa di un altro caso.

Era stato accusato di appropriazione indebita di beni appartenenti all'erede di Hermès Nicolas Puech.

All'inizio di luglio Freymond è stato interrogato a Parigi e ha ammesso alcune delle accuse. Due settimane dopo è deceduto all'età di 67 anni. Le autorità ipotizzano il suicidio.

Poco dopo, Andress ha presentato una denuncia penale.

L'indagine penale è condotta dal pubblico ministero Philomène May. La procura vodese ha confermato l'apertura del procedimento, avvenuto il 4 settembre 2025. I reati su cui si indaga sono cattiva gestione, falsificazione di documenti e riciclaggio di denaro.

Saga. I primi 60 anni di 007, la mitica Bond Girl Ursula Andress: «Sono delusa»

SagaI primi 60 anni di 007, la mitica Bond Girl Ursula Andress: «Sono delusa»

