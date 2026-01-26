Ursula Andress ha presentato una denuncia penale contro il suo gestore patrimoniale (foto d'archivio). picture alliance / Volker Dornberger/dpa

Appropriazione indebita, falsificazione, riciclaggio di denaro nella Svizzera francese: l'attrice Ursula Andress, nota per essere stata una Bond girl, ha presentato gravi accuse contro il suo consulente finanziario deceduto. La procura vodese sta indagando. In ballo ci sono ben 18 milioni di franchi.

L'attrice svizzera Ursula Andress, conosciuta come la prima Bond girl nel film «James Bond - Licenza di uccidere» al fianco di Sean Connery, ha presentato una denuncia penale contro il suo ex gestore patrimoniale Éric Freymond.

Quest'ultimo avrebbe spostato e investito circa 18 milioni di franchi a sua insaputa. Il denaro sarebbe confluito, tra l'altro, in azioni prive di valore e in presunti acquisti di opere d'arte. Freymond è morto l'anno scorso nella località bernese di Gstaad.

La procura vodese sta indagando per sospetta cattiva gestione, falsificazione di documenti e riciclaggio di denaro.

Oltre a Freymond sono al centro dell'inchiesta anche un avvocato e un notaio del Canton Vaud, come riporta il quotidiano «24 heures».

Coinvolto nel caso degli eredi Hermès

Freymond era un gestore patrimoniale ginevrino ben inserito nell'alta società. Era già stato messo sotto pressione in passato a causa di un altro caso.

Era stato accusato di appropriazione indebita di beni appartenenti all'erede di Hermès Nicolas Puech.

All'inizio di luglio Freymond è stato interrogato a Parigi e ha ammesso alcune delle accuse. Due settimane dopo è deceduto all'età di 67 anni. Le autorità ipotizzano il suicidio.

Poco dopo, Andress ha presentato una denuncia penale.

L'indagine penale è condotta dal pubblico ministero Philomène May. La procura vodese ha confermato l'apertura del procedimento, avvenuto il 4 settembre 2025. I reati su cui si indaga sono cattiva gestione, falsificazione di documenti e riciclaggio di denaro.