L'amatissima conduttrice Alessia Marcuzzi ha recentemente condiviso dettagli inediti sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025 e sulle sue relazioni personali.

La proposta di affiancare Carlo Conti nella conduzione del Festival è arrivata in modo del tutto inaspettato. «Quando Carlo mi ha chiamata, ero in un negozio. Non me lo aspettavo proprio», ha confessato al settimanale «Oggi» la Marcuzzi, sottolineando l'emozione e la sorpresa di quel momento.

Il rapporto con le mogli dei suoi ex partner

Oltre alla carriera, la conduttrice ha parlato di un aspetto meno noto della sua vita privata: il rapporto con le mogli dei suoi ex partner

«Io e le mogli dei miei ex siamo coalizzate», ha dichiarato, evidenziando come abbiano costruito un legame solido, basato su rispetto e complicità. Un'alleanza che dimostra la maturità e l'eleganza con cui Marcuzzi gestisce i suoi rapporti personali.

Durante l'intervista, l'attenzione si è poi spostata su Bianca Balti, che la conduttrice ha definito «unica», elogiandone la bellezza naturale e l'impegno nel sociale. Ha sottolineato come la modella rappresenti un modello positivo non solo nel mondo della moda, ma anche nella vita.

Oltre all'esperienza sanremese, la Marcuzzi sta lavorando a diversi progetti televisivi e digitali. Fonti vicine alla conduttrice suggeriscono che potrebbe presto lanciare una linea di prodotti di bellezza ispirata alla sua filosofia di vita naturale e autentica. Inoltre, si vocifera di una possibile collaborazione con Bianca Balti per una campagna dedicata all'empowerment femminile.