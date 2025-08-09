La colazione con Heidi Klum non è per i deboli di stomaco. Mentre a molte persone piace godersi un croissant o una barretta di muesli, la mamma modella preferisce qualcosa di sostanzioso. «Molte persone hanno voglia di pizza, cioccolato e patatine. Io ho voglia di aglio e cipolle», spiega ridendo in una storia di Instagram.
La giornata della showgirl inizia con una bevanda, il «Whole Lemon Smoothie». Due limoni interi, compresa la buccia, vanno nel frullatore, insieme a un po' d'acqua. Il drink, si dice faccia miracoli, non è difficile da preparare.
Fan della zuppa, asparagi, aglio e cipolle
Ma il frullato non è solo un'idea virale. La buccia del limone contiene circa tre volte più vitamina C e fino a venti volte più calcio del succo.
La parte bianca sotto la buccia è particolarmente ricca di pectina, una fibra che si dice prolunghi il senso di sazietà, favorisca la digestione e aiuti la disintossicazione.
È meglio utilizzare solo limoni biologici per evitare residui di pesticidi.
La seconda bevanda della mattina è quasi un pasto a sé stante. Asparagi verdi, aglio, cipolle e un dado da brodo vengono fatti bollire in acqua, poi ridotti in purea e bevuti o trasformati in una zuppa.
Niente di insolito per la modella: come ha già rivelato in passato, Heidi è da anni una fan del brodo al mattino.
Come riporta «Bild.de», questa insolita ricetta ha diversi benefici per la salute. Fornisce numerose vitamine - tra cui A, B6, C, E e K - e minerali come potassio, magnesio, calcio, ferro e selenio.
Le fibre e le sostanze vegetali secondarie favoriscono la digestione e rafforzano il sistema immunitario. L'aglio ha un effetto antibatterico e la sostanza quercetina contenuta nelle cipolle è considerata antinfiammatoria.