Ecco cosa mangia La colazione di Heidi Klum non è adatta ai deboli di stomaco

Carlotta Henggeler

9.8.2025

La colazione di Heidi Klum: Una bevanda a base di due limoni interi.
La colazione di Heidi Klum: Una bevanda a base di due limoni interi.
Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Invece di croissant e cappuccino, Heidi Klum preferisce un frullato di limone e un brodo di verdure. Ecco com'è la colazione della showgirl.

Carlotta Henggeler

09.08.2025, 09:14

09.08.2025, 09:20

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Heidi Klum inizia la sua giornata con una colazione insolita.
  • Il frullato di limone è particolarmente ricco di sostanze nutritive, contiene molta vitamina C, calcio e pectina. Si dice inoltre che aiuti la digestione e la disintossicazione.
  • Anche la seconda bevanda - un brodo vegetale - fornisce numerose vitamine, minerali e sostanze vegetali antinfiammatorie che rafforzano il sistema immunitario.
Mostra di più

La colazione con Heidi Klum non è per i deboli di stomaco. Mentre a molte persone piace godersi un croissant o una barretta di muesli, la mamma modella preferisce qualcosa di sostanzioso. «Molte persone hanno voglia di pizza, cioccolato e patatine. Io ho voglia di aglio e cipolle», spiega ridendo in una storia di Instagram.

La giornata della showgirl inizia con una bevanda, il «Whole Lemon Smoothie». Due limoni interi, compresa la buccia, vanno nel frullatore, insieme a un po' d'acqua. Il drink, si dice faccia miracoli, non è difficile da preparare.

Fan della zuppa, asparagi, aglio e cipolle

Ma il frullato non è solo un'idea virale. La buccia del limone contiene circa tre volte più vitamina C e fino a venti volte più calcio del succo.

La parte bianca sotto la buccia è particolarmente ricca di pectina, una fibra che si dice prolunghi il senso di sazietà, favorisca la digestione e aiuti la disintossicazione.

È meglio utilizzare solo limoni biologici per evitare residui di pesticidi.

Un po' troppa pelle?. Heidi Klum scioccata per le foto di nudo dei candidati a «Germany's Next Topmodel»

Un po' troppa pelle?Heidi Klum scioccata per le foto di nudo dei candidati a «Germany's Next Topmodel»

La seconda bevanda della mattina è quasi un pasto a sé stante. Asparagi verdi, aglio, cipolle e un dado da brodo vengono fatti bollire in acqua, poi ridotti in purea e bevuti o trasformati in una zuppa.

Niente di insolito per la modella: come ha già rivelato in passato, Heidi è da anni una fan del brodo al mattino.

Come riporta «Bild.de», questa insolita ricetta ha diversi benefici per la salute. Fornisce numerose vitamine - tra cui A, B6, C, E e K - e minerali come potassio, magnesio, calcio, ferro e selenio.

Le fibre e le sostanze vegetali secondarie favoriscono la digestione e rafforzano il sistema immunitario. L'aglio ha un effetto antibatterico e la sostanza quercetina contenuta nelle cipolle è considerata antinfiammatoria.

