La comica Carolin Kebekus prende in giro il volo nello spazio di Lady Bezos e Katy Perry

La comica tedesca Carolin Kebekus ha usato il suo profilo Instagram per prendere in giro il volo nello spazio di Lady Bezos, Katy Perry e compagnia. La comica ha ricreato la scena del bacio a terra in una toilette, scatenando una tempesta di polemiche.

Hai fretta? blue News riassume per te Lauren Sánchez (la futura Lady Bezos), Katy Perry e altre quattro donne sono volate nello spazio sul razzo New Shepard di Blue Origin per un breve viaggio di grande impatto mediatico, altamente simbolico, ma anche molto controverso.

Carolin Kebekus ha parodiato satiricamente su Instagram il bacio a terra di Katy Perry e Gayle King dopo il volo spaziale, guadagnandosi sia elogi che critiche.

Il volo, di cui non si conosce il costo totale, è stato criticato come una trovata di pubbliche relazioni, e non come un vero progresso per il femminismo. Mostra di più

Ieri, lunedì, alle 15:30 in punto, il razzo New Shepard di Blue Origin è decollato. A bordo c'erano la popstar Katy Perry, Lauren Sánchez (ossia la fidanzata di Jeff Bezos), la presentatrice statunitense Gayle King, le scienziate Aisha Bowe e Amanda Nguyen e l'imprenditrice Kerianne Flynn.

Lo spettacolo spaziale, durato circa dieci minuti, è stato ampiamente ripreso dai media. Il New Shepard ha portato le sei donne un'altitudine massima di 105 chilometri sopra la Terra.

La capsula dell'azienda spaziale Blue Origin è atterrata in sicurezza sulla Terra dopo soli 10:22 minuti. E Katy Perry ha dato il meglio di sé al rientro: la popstar è scesa dalla navicella e ha baciato il suolo come se fosse il Papa. Galye King ha fatto lo stesso.

La comica tedesca Carolin Kebekus ha ricreato questa scena in una toilette. In un video la si vede mentre apre la porta di una toilette, esce piangendo di gioia e bacia il pavimento, proprio come le due donne.

Sotto il post si legge: «Un'altra giornata di lavoro movimentata! @carokebelin è tornata dalla cabina illesa, tutto il team era sollevato!».

I follower hanno applaudito la comica e la scena rievocata. Un utente scrive: «Cringe alla potenza di dieci!».

Una trovata di PR che nulla ha a che fare con il femminismo

Il volo di Lady Bezos e delle sue amiche era già stato criticato a gran voce alla vigilia dell'evento, come riportato dalla «Frankfurter Allgemeine Zeitung».

Kerianne Flynn, Katy Perry, Lauren Sanchez, Aisha Bowe, Gayle King e Amanda Nguyen (da sinistra a destra) hanno volato nello spazio con il New Shepard NS-31 di Jeff Bezos. KEYSTONE

Elogiato come un volo spaziale con un equipaggio tutto al femminile, è stato criticato di fare politica simbolica e mancare di trasparenza. Bezos è stato accusato di fare pubblicità per Blue Origin, società di sua proprietà, invece di promuovere un vero progresso.

Non è ancora chiaro chi abbia finanziato il breve viaggio commerciale e quanto sia costato. Le critiche sono forti, soprattutto sui social media, come ad esempio si leggono sotto un post della cantante, che afferma di voler essere un modello per sua figlia.

Come detto, in molti non lo considerano un progresso per il femminismo. Un utente ha ironizzato: «Come dovrebbe fare una ragazza a raggiungere le stelle? Facendo network con i miliardari?!».