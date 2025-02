Katia Follesa nel 2023. IMAGO/ZUMA Wire

La comica Katia Follesa è la co-conduttrice della terza serata di Sanremo assieme a Elettra Lamborghini e a Miriam Leone. Ecco il percorso artistico della conduttrice televisiva e radiofonica e le ultime notizie sulla sua vita privata.

Paolo Beretta Paolo Beretta

Hai fretta? blue News riassume per te Katia Follesa sfonda nel mondo della comicità e in televisione grazie al duo formato agli inizi degli anni 2000 con Valeria Graci.

Dal 2012 intraprende una carriera solista di successo che la vede ospite in numerose trasmissioni. Diventa speake radiofonica e anche presentatrice TV.

Dopo 12 anni ritrova la collega Graci a teatro.

Nel 2020, dopo una notevole perdita di peso a causa di un problema di salute, è vittima di body-shaming sui social media.

Ha un figlio, avuto dall'ormai ex compagno, il collega Angelo Pisani. Sono stati insieme per 17 anni. Mostra di più

Katia Follesa, classe 1974, esordisce nel 2001 come comica con la milanese Valeria Graci nel duo «Katia & Valeria» che, dopo una lunga stagione di spettacoli, cabaret e laboratori, arriva, dopo soli tre anni, in TV nel 2004.

Si fa strada su Italia 1 a «Colorado», su MTV a MTV «Comedy Lab» e su Rai 2 a «Sformat», prima di entrare nel cast di «Zelig» su Canale 5, dove la parodia della celebre trasmissione di Maria De Filippi «Uomini e Donne», nella quale corteggiava «Claudiano», cioè il conduttore Claudio Bisio, riscuote un successo enorme.

Dal 2006 Katia e Valeria continueranno quindi con Mediaset: a «Sputnik» e a «Scherzi a parte».

Valeria Graci e Katia Follesa alla trasmissione Belve di Rai 2 nel 2024. IMAGO/SOPA Images

Inizia la carriera da solista

Il duo si scioglie nel 2012 e Follesa inizia la propria carriera solista e quella di presentatrice. Partecipa allo show di Ale e Franz «Buona la prima!», presenta il programma del mattino «Salsa rosa» su Sky e interpreta una sorta di valletta-comica al quiz di Enrico Papi «Trasformat».

Nel 2011 recita nel cinepanettone «Vacanze di Natale a Cortina» con Christian De Sica e Sabrina Ferilli. Continua a lavorare con Ale e Franz in vari show e fino alla quarta e ultima stagione di «Buona la prima!». Dopo l’apparizione del 2012 nel film «Benvenuti al nord» partecipa a svariati programmi.

Dopo 12 anni ritrova Valeria Graci a teatro

Dal 2018 è speaker per R101 e conduce «Big Show» su Italia1, mentre dal 2020 torna su Real Time con «Social family – stories di famiglie», commedia-documentario sulla sua famiglia.

Nel 2021 partecipa a «LOL – Chi ride è fuori», il game show che riscuote un enorme successo. A febbraio del 2023 è presenza fissa insieme alla Gialappa’s Band e al Mago Forrest di «Michelle Impossible & Friends» e anche l’anno seguente fa parte del programma condotto da Michelle Hunziker.

Dopo 12 anni ritorna a recitare con Valeria Graci a teatro con lo spettacolo «Ma non dovevamo non vederci più?», partito a novembre 2024 e che andrà avanti fino ad aprile 2025.

Cosa si sa della sua vita privata?

Nell’estate del 2020 perde 20 chili a causa di un problema cardiovascolare. L'importante dimagrimento viene molto criticato sui social, arrivando a un vero e proprio «body shaming» nei confronti di Follesa, che invece da sempre basa la propria comicità anche sulla sua costituzione fisica.

Katia Follesa si fidanza con Angelo Pisani, comico conosciuto a Zelig nel 1999, dove recita nel duo dei «Pali e Dispali». I due si fidanzano nel 2006 e nel 2011 nasce la figlia Agata.

Nel 2015 si separano, ma come lei stessa svela, prosegue il rapporto per non far soffrire la bambina. Dopo 4 anni la coppia torna insieme e a fine 2019 Angelo chiede a Katia di diventare sua moglie. Nel 2023 però si separano di nuovo dopo 17 anni insieme.