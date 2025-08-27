Katia Follesa KEYSTONE

Dopo la separazione da Angelo Pisani, la 49enne sembra aver trovato la felicità con Vincenzo Ferrara, noto attore di «Mare Fuori». La relazione è così seria che l'uomo è già stato presentato alla famiglia.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo la separazione da Angelo Pisani, Katia Follesa avrebbe trovato un nuovo amore in Vincenzo Ferrara, attore noto per il suo ruolo in «Mare Fuori».

La 49enne è talmente innamorata da aver presentato l'uomo al suo ex compagno, con cui ha ancora un legame molto forte.

Anche Agata, la figlia dell'ex coppia, avrebbe già conosciuto il nuovo compagno della madre. Mostra di più

Katia Follesa ha deciso di voltare pagina dopo la conclusione della sua lunga relazione con Angelo Pisani. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate, tra gli altri, da «Leggo.it», la comica avrebbe trovato un nuovo amore in Vincenzo Ferrara, attore conosciuto per il suo ruolo in «Mare Fuori».

La notizia, anticipata da Alberto Dandolo nella sua rubrica «I belli, i buoni, i cattivi» sul settimanale «Oggi», suggerisce che la relazione sia abbastanza seria da aver già portato a presentazioni ufficiali in famiglia.

Il settimanale riporta che la 49enne è talmente innamorata da aver presentato l'uomo al suo ex compagno. Questo gesto, tutt'altro che comune, è significativo dato il forte legame che ancora unisce i due, i quali hanno trascorso insieme anche il Ferragosto con la loro figlia Agata.

Anche quest'ultima avrebbe già incontrato il nuovo compagno della madre. Secondo il settimanale, Pisani, ancora emotivamente legato all'ex moglie, avrebbe accettato la presenza di Ferrara nella vita della figlia per amore di quest'ultima.

Vincenzo Ferrara, nato il 21 aprile 1973 a Palermo, sembra aver portato una nuova ventata di felicità nella vita di Katia Follesa, segnando un nuovo capitolo nella sua vita personale.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA