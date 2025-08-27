  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dimenticato Angelo Pisani La comica Katia Follesa ha trovato un nuovo amore, ecco di chi si tratta

ai-scrape

27.8.2025 - 09:15

Katia Follesa
Katia Follesa
KEYSTONE

Dopo la separazione da Angelo Pisani, la 49enne sembra aver trovato la felicità con Vincenzo Ferrara, noto attore di «Mare Fuori». La relazione è così seria che l'uomo è già stato presentato alla famiglia.

Sara Matasci

27.08.2025, 09:15

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Dopo la separazione da Angelo Pisani, Katia Follesa avrebbe trovato un nuovo amore in Vincenzo Ferrara, attore noto per il suo ruolo in «Mare Fuori».
  • La 49enne è talmente innamorata da aver presentato l'uomo al suo ex compagno, con cui ha ancora un legame molto forte.
  • Anche Agata, la figlia dell'ex coppia, avrebbe già conosciuto il nuovo compagno della madre.
Mostra di più

Katia Follesa ha deciso di voltare pagina dopo la conclusione della sua lunga relazione con Angelo Pisani. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate, tra gli altri, da «Leggo.it», la comica avrebbe trovato un nuovo amore in Vincenzo Ferrara, attore conosciuto per il suo ruolo in «Mare Fuori».

La notizia, anticipata da Alberto Dandolo nella sua rubrica «I belli, i buoni, i cattivi» sul settimanale «Oggi», suggerisce che la relazione sia abbastanza seria da aver già portato a presentazioni ufficiali in famiglia.

Il settimanale riporta che la 49enne è talmente innamorata da aver presentato l'uomo al suo ex compagno. Questo gesto, tutt'altro che comune, è significativo dato il forte legame che ancora unisce i due, i quali hanno trascorso insieme anche il Ferragosto con la loro figlia Agata.

Anche quest'ultima avrebbe già incontrato il nuovo compagno della madre. Secondo il settimanale, Pisani, ancora emotivamente legato all'ex moglie, avrebbe accettato la presenza di Ferrara nella vita della figlia per amore di quest'ultima.

Vincenzo Ferrara, nato il 21 aprile 1973 a Palermo, sembra aver portato una nuova ventata di felicità nella vita di Katia Follesa, segnando un nuovo capitolo nella sua vita personale.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA

I più letti

Troppe cancellazioni e costi aggiuntivi: turisti infastiditi dai metodi di Corsica Ferries
Questo divieto dell'UE colpisce duramente i saloni per le unghie svizzeri
Nuovo look per la principessa Kate in occasione delle vacanze a Balmoral
Carlo Ancelotti dirama la lista dei convocati per la Seleção e fa infuriare... il Barcellona
Insegnante tedesca incassa un milione di euro... senza lavorare un solo giorno

Altre notizie

Offese omofobe subite da bimbo. Stefano De Martino: «Mi davano del gay per la mia passione per la danza»

Offese omofobe subite da bimboStefano De Martino: «Mi davano del gay per la mia passione per la danza»

La serie raccoglie l'eredità del western. Annette Bening debutta nel nuovo spin-off di «Yellowstone»

La serie raccoglie l'eredità del westernAnnette Bening debutta nel nuovo spin-off di «Yellowstone»

L'annuncio su Instagram. La popstar Taylor Swift e il campione della NFL Travis Kelce si sposano

L'annuncio su InstagramLa popstar Taylor Swift e il campione della NFL Travis Kelce si sposano