Alessandra Mussolini. Imago

Alessandra Mussolini ripercorre la sua avventura al Grande Fratello. Dalle discussioni con Antonella Elia ai complimenti della zia Sophia Loren, fino alla nostalgia per la vita nella Casa, la 63enne racconta perché rifarebbe subito l'esperienza.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te In un'intervista a «Gente», Alessandra Mussolini racconta di aver partecipato al Grande Fratello contro il parere di amici e familiari, vivendo l'esperienza senza strategie.

L'ex politica ricorda i momenti più intensi nella Casa, tra i contrasti con Antonella Elia, il rapporto migliorato con Selvaggia Lucarelli e il sostegno ricevuto da Sophia Loren.

Dopo 67 giorni lontana dal mondo esterno, ammette di sentire ancora la mancanza della vita senza cellulare e del clima vissuto nel reality. Mostra di più

Alessandra Mussolini si gode il successo ottenuto al Grande Fratello. In una lunga intervista a «Gente», l'ex eurodeputata racconta l'esperienza vissuta nella Casa, spiegando di aver deciso di partecipare proprio perché quasi tutti le avevano consigliato di lasciar perdere.

«Amici, parenti e familiari mi dicevano di non farlo», racconta. «E proprio per questo ho deciso di accettare».

La 63enne sottolinea di essersi presentata al reality senza strategie e senza costruirsi un personaggio. «Sono entrata senza corazze, senza ruoli e senza tattiche», spiega, aggiungendo di non aver nemmeno preparato l'abito per la finale.

Tra litigi, amicizie e momenti difficili

Nel corso dei 67 giorni trascorsi nella Casa, Mussolini dice di essersi lasciata guidare dall'istinto. Tra discussioni, scherzi, amicizie e piccoli conflitti, racconta di aver vissuto l'esperienza senza filtri.

Tra i momenti più complicati ricorda in particolare uno scontro con Antonella Elia. Più che le parole, spiega, a colpirla sarebbe stato il tono della discussione, che le avrebbe riportato alla mente alcuni ricordi dolorosi dell'infanzia.

«Ho avuto un vero crollo», confessa al magazine.

Nonostante i contrasti, oggi descrive Elia come una persona fragile, pur ribadendo di non aver mai avuto problemi a dire apertamente ciò che pensava.

Il rapporto ritrovato con Selvaggia Lucarelli

Tra le sorprese dell'avventura televisiva c'è stato anche il rapporto con Selvaggia Lucarelli. Come ricorda «Gente», l'opinionista aveva inizialmente espresso qualche dubbio nei confronti di Mussolini, salvo poi cambiare idea con il passare delle settimane.

Secondo l'ex parlamentare, Lucarelli avrebbe semplicemente compreso il suo carattere diretto e impulsivo. «Sono fatta così: discuto, poi mi passa e vado avanti», spiega.

Parole di apprezzamento anche per Ilary Blasi, lodata per la spontaneità e la capacità di entrare in sintonia con i concorrenti senza affidarsi rigidamente alla scaletta.

La telefonata di Sophia Loren

Tra le persone che hanno seguito con affetto la sua partecipazione al reality c'è anche Sophia Loren.

Mussolini racconta che la zia si sarebbe divertita molto guardando alcuni dei suoi momenti più leggeri, in particolare quando ha riproposto il celebre mambo e alcune scene ispirate ai grandi classici del cinema italiano. «Ha riso tantissimo», rivela.

«Fuori dalla Casa mi manca il silenzio»

Una volta terminato il programma, la sorpresa più grande è stata scoprire l'enorme eco social dell'edizione e l'affetto ricevuto dal pubblico più giovane, che ha iniziato a utilizzare alcune delle sue espressioni diventate virali.

Eppure, racconta, il ritorno alla vita quotidiana non è stato immediato. Dopo oltre due mesi senza cellulare e senza contatti con l'esterno, oggi dice di apprezzare la tranquillità della vita domestica.

«Mi occupo della mia famiglia, delle orchidee e delle faccende di casa», spiega.

Lontana dal rumore dell'attualità e dai social, Mussolini ammette di provare una certa nostalgia per l'atmosfera della Casa.

Tanto da scherzare sul fatto che, dopo il Grande Fratello, servirebbe quasi un periodo di riadattamento per tornare alla normalità.