«Essere un Morandi ha sempre significato portare un fardello pesante, ma anche un privilegio», afferma Marianna Morandi in un'intervista rilasciata insieme al fratello Marco al settimanale «Oggi».
Dopo un lungo viaggio interiore, i due hanno finalmente trovato la pace con il loro cognome, anche se il percorso è stato costoso in termini di parcelle mediche.
Entrambi figli del matrimonio tra Gianni Morandi e Laura Efrikian, durato dal 1966 al 1979, Marianna e Marco sono ora impegnati in un recital autobiografico intitolato «Benvenuti a casa Morandi».
Un padre esigente
Ricordano il padre come un genitore esigente: «Da bambini, invece delle fiabe, dovevamo leggere i classici della letteratura. E quando i nostri spettacoli casalinghi non andavano bene, papà ci mandava a letto senza cena».
Tuttavia, con il tempo, anche Gianni si è ammorbidito. Marianna racconta di una recente telefonata in cui il padre le ha detto: «Ti voglio bene Marianna, avevo bisogno di dirtelo», una frase che per lei vale più di trent'anni di analisi.
Marco, invece, ha trovato la sua strada senza cercare l'approvazione del padre, ma ricorda con gioia il momento in cui Gianni gli ha urlato «bravo Marco» durante uno spettacolo su Rino Gaetano. Questo riconoscimento ha rappresentato una soddisfazione personale per lui.