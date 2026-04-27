Marco Bocci senza filtri a Verissimo. Keystone

Marco Bocci si racconta senza filtri a «Verissimo»: tra carriera, malattia e vita privata, l'attore rivela come oggi affronta le difficoltà vivendo giorno per giorno.

Hai fretta? blue News riassume per te Marco Bocci ripercorre la sua carriera e ammette di trovarsi in una fase più matura, ma ancora piena di dubbi.

Dopo una grave encefalite, convive con problemi di memoria e ha imparato a vivere concentrandosi sul presente.

Tra set e famiglia, mette al centro i figli e scherza sul rapporto «movimentato» con la moglie Laura Chiatti. Mostra di più

Marco Bocci si mostra diretto e senza filtri nello studio di «Verissimo». Ospite di Silvia Toffanin per presentare la nuova fiction «Alex Bravo», l'attore ripercorre un percorso lungo oltre due decenni, fatto di traguardi, ma anche di momenti complessi.

«Sono arrivato a una fase più matura della mia vita, anche se non ho tutte le risposte», racconta nella trasmissione.

Dal sogno di volare alla recitazione

Da ragazzo, il cinema non era nei suoi piani. Bocci confessa infatti che il suo obiettivo era tutt'altro: «Volevo diventare pilota di aerei, la recitazione è arrivata dopo», spiega, stando a quanto dichiarato nel programma.

Come riferisce fra gli altri «Leggo.it», oggi il suo approccio alla vita è cambiato, anche a causa di un evento che lo ha segnato profondamente: una grave encefalite. «Ho avuto conseguenze sulla parola e sulla memoria», racconta.

Se da un lato è riuscito a recuperare la capacità di esprimersi, dall'altro ammette che la memoria resta fragile: «Vivo soprattutto nel presente, ed è come ripartire ogni giorno», afferma durante l'intervista.

Tra set e famiglia

Nonostante gli impegni sul set, Bocci mette al centro la famiglia. Padre di Enea e Pablo, cerca di ritagliarsi il più possibile tempo per loro. «Fare il papà è impegnativo, ma anche molto divertente».

Sul fronte sentimentale, dopo la relazione con Emma Marrone, ha costruito una solida unione con Laura Chiatti. I due sono sposati da oltre un decennio, anche se l’attore scherza sul loro rapporto: «Ci lasciamo e ci ritroviamo continuamente, credo di essere tra gli uomini più «lasciati» di sempre», racconta con ironia nel salotto televisivo.