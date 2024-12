Dopo che il principe ereditario Alessandro di Serbia, ispirato da re Carlo, ha reso pubblica la sua diagnosi di cancro, anche la principessa ereditaria Katherine ha deciso di annunciare di avere un tumore al pancreas.

Hai fretta? blue News riassume per te Caterina Karađorđević di Serbia ha annunciato che sta combattendo contro un cancro al pancreas e che ha già subito un intervento chirurgico riuscito.

Ispirato da re Carlo III, in precedenza anche il marito Alessandro aveva condiviso la sua esperienza di sconfitta del tumore alla prostata.

La principessa ereditaria sta combattendo, sottolineando la sua gratitudine per il sostegno della famiglia e degli amici e chiedendo privacy. Mostra di più

Non sono tempi facili per il Palazzo reale serbo: dopo che all'inizio dell'anno il principe ereditario Alessandro di Serbia ha annunciato di aver sconfitto un cancro alla prostata, sua moglie Katherine Karađorđević ha deciso di seguire l'esempio rendendo pubblico anche il suo tumore.

In un comunicato di venerdì 20 dicembre 2024, è infatti stato comunicato che la principessa ereditaria sta combattendo contro un cancro al pancreas. L'81enne è già stata sottoposta a un intervento chirurgico presso l'University Medical Centre di Pittsburgh, nello Stato americano della Pennsylvania. L'équipe medica si è comunque detta ottimista sulla prognosi.

Anche la stessa Katherine è ottimista: «È stato un periodo molto difficile, ma sono forte e determinata a continuare il mio lavoro umanitario, soprattutto nella lotta contro il cancro», ha dichiarato.

Si è detta inoltre grata per il sostegno della sua famiglia, dei suoi amici e, naturalmente, di suo marito.: «Con la mia fede in Dio, il sostegno di tutti coloro che mi circondano, i buoni amici e le preghiere di tutti, supererò questa sfida».

«L'apertura di Re Carlo sulla sua salute mi ha spinto a farlo»

A febbraio, lo ricordiamo, era stato suo marito Alessandro di Serbia, di 79 anni, a condividere la sua storia, precisando che era stato ispirato da re Carlo III. Dopo che il reale britannico ha reso pubblico il suo cancro, il principe ereditario serbo ha infatti annunciando di aver sconfitto un cancro alla prostata.

Il principe Alessandro Karađorđević è nato a Londra e la regina Elisabetta II (1926-2022) era stata la sua madrina. Da precisare che andò anche a scuola insieme al sovrano inglese, come riporta «Gala».

Nella sua dichiarazione di allora, Alessandro di Serbia disse: «Profondamente rattristato dalla malattia che ha sfortunatamente colpito il mio caro cugino e amico, sua maestà re Carlo III, e commosso dal suo coraggio di condividere il suo personale stato di salute con il suo popolo nonostante la malattia, invio il seguente messaggio di sostegno, ma anche di comprensione e compassione».

Non è il tipo di messaggio che si vorrebbe sentire. Il principe ereditario ha potuto parlare per esperienza personale: «Ho evitato di parlarne pubblicamente perché è una questione personale che riguarda solo me e la mia famiglia, ma l'apertura di re Carlo sulla sua salute mi ha spinto e incoraggiato a condividere le mie esperienze».

Nel suo messaggio, la principessa ereditaria Katherine ringrazia il personale medico e chiede al pubblico di rispettare la sua privacy in modo da potersi concentrare sulla sua guarigione.