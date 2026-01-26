  1. Clienti privati
«Non sono ancora morto» La «costante battaglia» di Phil Collins con la salute, ma ha ancora delle canzoni nella manica

Carlotta Henggeler

26.1.2026

Il cantante Phil Collins durante un'esibizione in Messico nel 2018.
Il cantante Phil Collins durante un'esibizione in Messico nel 2018.
Rebecca Blackwell/AP/dpa

Phil Collins lotta da anni contro gravi problemi di salute. L'ex frontman dei Genesis si è ritirato nella sua casa sul lago di Ginevra. Poco prima del suo 75° compleanno, che sarà il 30 gennaio, parla apertamente del dolore, dell'astinenza e dell'addio alle luci della ribalta.

Carlotta Henggeler

26.01.2026, 08:29

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Phil Collins vive in isolamento sul lago di Ginevra e lotta con numerosi problemi di salute, tra cui dolori alle ginocchia, insufficienza renale e conseguenze dell'abuso di alcol.
  • È in astinenza da due anni, è assistito 24 ore su 24 da una badante e rimane combattivo e sicuro di sé nonostante i suoi disturbi.
  • L'ex cantante dei Genesis non ha escluso un ritorno musicale - ha ancora in cantiere canzoni inedite.
Mostra di più

«È una battaglia costante», ha dichiarato Phil Collins nel podcast Eras della BBC.

Un'infermiera vive con lui 24 ore su 24 a Féchy, nel Canton Vaud e si assicura che prenda regolarmente le medicine. «Il mio ginocchio mi dà problemi: tutto quello che poteva andare storto è andato storto».

«Gli ultimi anni sono stati frustranti», dice il musicista, che da anni vive in Svizzera. Dopo l'ultimo tour, il britannico voleva davvero godersi la vita, ma invece sono seguiti ricoveri in ospedale e operazioni.

«Ho pensato: ora farò tutte le cose che non potevo fare prima». Invece ha dovuto subire cinque operazioni al ginocchio. «Ma ora ho un ginocchio funzionante: posso camminare di nuovo, anche se solo con le stampelle».

Problemi a un ginocchio. Phil Collins parla dall'ospedale dopo le voci sulla sua morte

Problemi a un ginocchioPhil Collins parla dall'ospedale dopo le voci sulla sua morte

Non ha toccato l'alcol per anni

Ma Collins non ha dovuto affrontare solo il problema alle ginocchia. «Gli ultimi anni sono stati difficili, interessanti e frustranti», afferma apertamente l'artista.

Durante un ricovero in ospedale ha contratto il Covid e poco dopo i suoi reni hanno iniziato a cedere. Cosa ha portato ai suoi problemi renali e alla grave pancreatite? «Ho bevuto troppo», ammette apertamente Collins, che è sobrio da due anni.

Nonostante tutti i problemi di salute, rimane fiducioso: «Non sono ancora morto». Il suo obiettivo: tornare a essere mobile e in salute.

E forse anche fare un ritorno musicale? «Ho ancora alcune cose nel cassetto, alcune non finite, altre quasi finite – rivela –. Forse c'è ancora della musica in me. Mai dire mai».

Musica. Phil Collins dice addio ai fan: «Non riesco più a suonare»

MusicaPhil Collins dice addio ai fan: «Non riesco più a suonare»

