David Beckham IMAGO/Agencia-MexSport

Nel 2025, la Campania è diventata il rifugio preferito dalle star internazionali. Nello specifico, Salerno e la Costiera Amalfitana hanno affascinato personaggi come Steven Spielberg, Bruce Springsteen e i Duran Duran.

Hai fretta? blue News riassume per te Non più Capri o Saint-Tropez. Nel 2025 è stata la Costiera Amalfitana ad attirare personaggi famosi da ogni dove.

Bruce Springsteen, Steven Spielberg, David Beckham e Conor McGregor sono alcuni tra i vip ad aver visitato e attirato l'attenzione nella provincia di Salerno, in Campania.

Poi ci sono stati i matrimoni: cerimonia per Ellea Taylor, figlia di Roger Taylor che si è presentato con i suoi Duran Duran, e per Benjamin Pavard, ex giocatore dell'Inter e Nazionale francese. Mostra di più

Nel 2025, la Costiera Amalfitana ha rubato la scena a destinazioni come Capri e Saint-Tropez, diventando il luogo prediletto dalle celebrità.

Come riporta anche «Gente», Bruce Springsteen e Steven Spielberg hanno dato il via a questa tendenza atterrando insieme all'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi con un jet privato.

David Beckham ha invece ormeggiato il suo yacht accanto a quello di Conor McGregor, mentre i Duran Duran si sono riuniti per il matrimonio della figlia di Roger Taylor.

La provincia di Salerno si è praticamente trasformata in un palcoscenico glamour, conquistando il cuore delle star.

La «Salerno mania» è iniziata con l'arrivo di Springsteen e Spielberg, che hanno scelto di cenare a «Lo Scoglio» di Nerano, accompagnati da Sting.

Il regista, impegnato con un nuovo film di fantascienza, e il «Boss», reduce da un tour di successo, hanno goduto di una serata memorabile.

I matrimoni dei vip

La Campania è diventata la nuova meta anche dei matrimoni vip nel 2025. Ellea Taylor, figlia di Roger Taylor dei Duran Duran, ha celebrato il suo matrimonio al Castello di Rocca Cilento, con tutta la band presente.

Anche Benjamin Pavard e Kleofina Pnishi hanno scelto la regione per le loro nozze, festeggiando ai Giardini del Fuenti dopo la cerimonia all'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni.

Marina d'Arechi

A Marina d'Arechi, David Beckham ha incontrato Conor McGregor, creando un momento da copertina. L'ex campione UFC ha condiviso un selfie che ha fatto il giro dei social, mentre i Beckham hanno apprezzato l'ospitalità locale a Tramonti.

Il 2025 ha dimostrato che la bellezza della Campania non ha bisogno di oceani per essere scoperta.

Con l'autostrada del Sole e il profumo di limoni come guida, Salerno è diventata la meta ambita delle star.