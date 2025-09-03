Salerno-maniaLa Costiera Amalfitana conquista i VIP: Springsteen, Beckham, i Duran Duran, Spielberg...
ai-scrape
3.9.2025 - 16:11
Nel 2025, la Campania è diventata il rifugio preferito dalle star internazionali. Nello specifico, Salerno e la Costiera Amalfitana hanno affascinato personaggi come Steven Spielberg, Bruce Springsteen e i Duran Duran.
La Campania è diventata la nuova meta anche dei matrimoni vip nel 2025. Ellea Taylor, figlia di Roger Taylor dei Duran Duran, ha celebrato il suo matrimonio al Castello di Rocca Cilento, con tutta la band presente.
Anche Benjamin Pavard e Kleofina Pnishi hanno scelto la regione per le loro nozze, festeggiando ai Giardini del Fuenti dopo la cerimonia all'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni.
A Marina d'Arechi, David Beckham ha incontrato Conor McGregor, creando un momento da copertina. L'ex campione UFC ha condiviso un selfie che ha fatto il giro dei social, mentre i Beckham hanno apprezzato l'ospitalità locale a Tramonti.