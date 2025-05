La crisi di Annalisa Minetti: «Ho lasciato mio marito»

Annalisa Minetti

L'artista ha annunciato la fine del suo matrimonio a Verissimo.

Annalisa Minetti e Michele Panzarino si sono separati. Ad annunciarlo è stata la stessa cantautrice e atleta paralimpica nel programma tv di Silvia Toffanin.

«In un momento personale di grande stanchezza, sono andata in crisi e ho individuato un'enorme insoddisfazione. In quel periodo ho capito di aver perso la complicità con Michele. E nonostante sia una bellissima persona, ho scelto di chiudere questo matrimonio», afferma Annalisa Minetti, che era legata a Michele Panzarino – professore, ricercatore universitario e fisioterapista – dal 2014 e con cui ha avuto la figlia Elèna Francesca.

L'artista ha precisato non c'è stato un motivo particolare che ha portato alla separazione ma un processo graduale.

«È come se in questi anni avessimo accantonato tante cose, che con il tempo si sono ingigantite. Quando ci hanno travolto, ero troppo stanca per affrontarle. C'erano tanti silenzi, tanti 'va bene così', tanti 'domani ci pensiamo'.».

«Non ho avuto voglia di combattere, nonostante lui mi abbia chiesto di farlo. Ho ceduto alla stanchezza anche nella consapevolezza che a volte bisogna chiudere un capitolo per scriverne altri».

La 48enne non ha negato che sia per lei un momento molto difficile: «Sto molto male e credo sia umano dirlo».

Adesso, nonostante questa profonda sofferenza, la priorità per entrambi è la figlia Elena, di 7 anni: «Ora ho una grande responsabilità nei suoi confronti – ha detto – Lei deve sapere che noi resteremo famiglia. Ho un grande rispetto di Michele e questo è l'insegnamento che voglio darle.»

«Voglio continuare a credere nel senso della famiglia, sarò sempre al fianco di Michele a tutelare il suo ruolo di padre. L'ho amato e questo sentimento non si può spegnere dall'oggi al domani. Poi riuscirò a essere un'ottima amica spero. Elena è molto serena, come noi dimostriamo di essere Ama molto i suoi genitori e vede che sono capaci di starle vicino».