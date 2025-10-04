Carlo Conti

Il conduttore ribadisce l'importanza della vita privata e annuncia che non guiderà più il Festival dopo il prossimo anno.

Covermedia Covermedia

Carlo Conti guarda avanti, ma con misura. Mentre prepara il Festival di Sanremo, il conduttore toscano mette subito in chiaro un punto: il 2026 sarà la sua ultima edizione.

«No, non lo rifarei l'anno successivo. La direzione artistica? No, quella è la parte più complicata, il lavoro grosso», ha spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni, confermando così che non ci sarà un Sanremo 2027 con il suo nome in cartellone.

L'equilibrio fra lavoro e vita privata

Il presentatore, fresco della doppia nomina da parte della Rai, non dimentica le priorità personali. «Il tempo principale della mia vita è la famiglia: accompagnare Matteo a scuola, portarlo a pescare o uscire a cena con mia moglie Francesca», ha dichiarato, sottolineando un equilibrio costruito su impegni televisivi e quotidianità domestica.

Secondo Conti, il segreto è proprio questa alternanza: un lavoro impegnativo, che richiede mesi di preparazione e la scelta di non rinunciare ai momenti con le persone care. Una bussola che lo ha guidato nei precedenti Festival e che lo accompagnerà anche nei due appuntamenti all'Ariston già fissati.

In attesa di Sanremo 2026, Conti promette una linea editoriale «abbastanza tradizionale, nel rispetto della musica e del pubblico», ma sempre con lo sguardo rivolto a casa: la vera scena in cui non smette mai di essere protagonista.