Neanche come direttore artisticoLa decisione di Carlo Conti: «Sanremo 2026 sarà la mia ultima edizione»
Covermedia
4.10.2025 - 13:00
Il conduttore ribadisce l'importanza della vita privata e annuncia che non guiderà più il Festival dopo il prossimo anno.
Covermedia
04.10.2025, 13:00
04.10.2025, 13:45
Covermedia
Carlo Conti guarda avanti, ma con misura. Mentre prepara il Festival di Sanremo, il conduttore toscano mette subito in chiaro un punto: il 2026 sarà la sua ultima edizione.
«No, non lo rifarei l'anno successivo. La direzione artistica? No, quella è la parte più complicata, il lavoro grosso», ha spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni, confermando così che non ci sarà un Sanremo 2027 con il suo nome in cartellone.
L'equilibrio fra lavoro e vita privata
Il presentatore, fresco della doppia nomina da parte della Rai, non dimentica le priorità personali. «Il tempo principale della mia vita è la famiglia: accompagnare Matteo a scuola, portarlo a pescare o uscire a cena con mia moglie Francesca», ha dichiarato, sottolineando un equilibrio costruito su impegni televisivi e quotidianità domestica.
Secondo Conti, il segreto è proprio questa alternanza: un lavoro impegnativo, che richiede mesi di preparazione e la scelta di non rinunciare ai momenti con le persone care. Una bussola che lo ha guidato nei precedenti Festival e che lo accompagnerà anche nei due appuntamenti all'Ariston già fissati.
In attesa di Sanremo 2026, Conti promette una linea editoriale «abbastanza tradizionale, nel rispetto della musica e del pubblico», ma sempre con lo sguardo rivolto a casa: la vera scena in cui non smette mai di essere protagonista.