  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Neanche come direttore artistico La decisione di Carlo Conti: «Sanremo 2026 sarà la mia ultima edizione»

Covermedia

4.10.2025 - 13:00

Carlo Conti
Carlo Conti

Il conduttore ribadisce l'importanza della vita privata e annuncia che non guiderà più il Festival dopo il prossimo anno.

Covermedia

04.10.2025, 13:00

04.10.2025, 13:45

Carlo Conti guarda avanti, ma con misura. Mentre prepara il Festival di Sanremo, il conduttore toscano mette subito in chiaro un punto: il 2026 sarà la sua ultima edizione.

«No, non lo rifarei l'anno successivo. La direzione artistica? No, quella è la parte più complicata, il lavoro grosso», ha spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni, confermando così che non ci sarà un Sanremo 2027 con il suo nome in cartellone.

L'equilibrio fra lavoro e vita privata

Il presentatore, fresco della doppia nomina da parte della Rai, non dimentica le priorità personali. «Il tempo principale della mia vita è la famiglia: accompagnare Matteo a scuola, portarlo a pescare o uscire a cena con mia moglie Francesca», ha dichiarato, sottolineando un equilibrio costruito su impegni televisivi e quotidianità domestica.

Secondo Conti, il segreto è proprio questa alternanza: un lavoro impegnativo, che richiede mesi di preparazione e la scelta di non rinunciare ai momenti con le persone care. Una bussola che lo ha guidato nei precedenti Festival e che lo accompagnerà anche nei due appuntamenti all'Ariston già fissati.

In attesa di Sanremo 2026, Conti promette una linea editoriale «abbastanza tradizionale, nel rispetto della musica e del pubblico», ma sempre con lo sguardo rivolto a casa: la vera scena in cui non smette mai di essere protagonista.

I più letti

Enrico Varriale licenziato dalla Rai per gravi episodi avvenuti sul posto di lavoro
Stefano De Martino e Caroline Tronelli: ecco il retroscena della lite al ristorante
La mortale febbre di Crimea-Congo si sta diffondendo in Europa
L'influencer Michelle Comi, tra dolore e gioia, annuncia: «Diventerò mamma»
Regalo fedeltà dalla Mobiliare? Non cadete in questa truffa

Su Sanremo

«Per amicizia, senza cachet». A Sanremo 2025 Gerry Scotti sarà co-conduttore con Carlo Conti nella prima serata

«Per amicizia, senza cachet»A Sanremo 2025 Gerry Scotti sarà co-conduttore con Carlo Conti nella prima serata

Ecco quale. Amadeus non esclude un ritorno in futuro a Sanremo: «Ma a una sola condizione»

Ecco qualeAmadeus non esclude un ritorno in futuro a Sanremo: «Ma a una sola condizione»

Ecco quando sarà. Carlo Conti svela le prime novità su prossimo Sanremo

Ecco quando saràCarlo Conti svela le prime novità su prossimo Sanremo

Altre notizie

Un «cocktail» di diagnosi. Robbie Williams confessa: «Ho la sindrome di Tourette»

Un «cocktail» di diagnosiRobbie Williams confessa: «Ho la sindrome di Tourette»

Svelate le condizioni del set. Keira Knightley protagonista di The Woman in Cabin 10: «Non era affatto una crociera di lusso»

Svelate le condizioni del setKeira Knightley protagonista di The Woman in Cabin 10: «Non era affatto una crociera di lusso»

Non aveva il visto. FKA Twigs sul crollo del tour nordamericano: «È stato catastrofico, ma ne sono uscita più forte»

Non aveva il vistoFKA Twigs sul crollo del tour nordamericano: «È stato catastrofico, ma ne sono uscita più forte»