Tredici Pietro durante la sua esibizione nella prima serata del Festival di Sanremo. IMAGO/Italy Photo Press

Il rapper Tredici Pietro si è esibito per la prima volta al Festival di Sanremo con la canzone «Uomo che cade». Qualche ora prima il papà Gianni Morandi gli ha mostrato tutto il suo sostegno con un affettuoso post su Instagram.

Hai fretta? blue News riassume per te Tredici Pietro si è esibito per la prima volta al Festival di Sanremo con la canzone «Uomo che cade».

Qualche ora prima dell'esibizione, il papà Gianni Morandi gli ha dedicato un affettuoso messaggio d'incoraggiamento su Instagram.

«Comunque andrà, sarà un orgoglio vederti lì, con il tuo coraggio e la tua verità», ha scritto il veterano della musica italiana. Mostra di più

Il rapper Tredici Pietro ha calcato martedì per la prima volta il palco dell'Ariston con il brano «Uomo che cade».

E il papà Gianni Morandi ha saputo rendere ancora più speciale questo momento con un affettuoso messaggio d'incoraggiamento su Instagram a qualche ora dall'esibizione.

Sotto una foto che ritrae il figlio d'arte da piccolo con il papà, il veterano della musica italiana ha scritto: «Riguardo questa foto e mi sembra ieri. Tu sulle mie spalle, piccolo, con il mondo davanti agli occhi. Stasera salirai sul palco di Sanremo. La mamma ed io ti guarderemo emozionati, in silenzio. Per tutti sei Tredici Pietro. Per noi resti il nostro bambino. Comunque andrà, sarà un orgoglio vederti lì, con il tuo coraggio e la tua verità. Ti vogliamo bene. Mamma e Papà».

La reazione del giovane artista è stata immediata: «Non mi far piangere babbo», con tanto di tre cuori. Alla conversazione si è unito anche il fratello Marco Morandi: «I pianti…», ha commentato.

Un ritorno alle radici musicali

Come detto, Tredici Pietro ha presentato alla kermesse la canzone «Uomo che cade», un'analisi profonda sulla vulnerabilità dell'essere umano.

Come scrive «Vanity Fair Italia», il figlio d'arte ha sempre cercato di distanziarsi dal nome e dallo stile del padre, scegliendo uno pseudonimo e dedicandosi al genere rap.

Una strategia che sembra però essere cambiata in questa occasione speciale. Infatti nella serata dei duetti Tredici Pietro, all'anagrafe Pietro Morandi, interpreterà «Vita», celebre brano di Gianni Morandi e Lucio Dalla.

«Io ho sempre cercato di stare lontano da quell’orbita, perché poteva diventare la cosa principale: ora ho deciso di abbracciare invece quella parte di me. Ho voglia di celebrare un padre e la sua canzone. Penso che sia bello onorare le mie radici», ha spiegato il giovane.

Una scelta che, come scrive la rivista italiana, rappresenta una fase di maturità per il rapper: «Io che sono sempre stato ingrato verso questa eredità, l’ho sempre rifiutata dicendo "io sono io, io non sono Morandi", oggi ne osservo il lato positivo».