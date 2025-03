L'attore italiano Raoul Bova e la moglie, l'attrice spagnola Rocio Munoz Morales (foto d'archivio). IMAGO/ZUMA Wire

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales hanno trascorso una domenica in famiglia con le figlie, dimostrando che le voci di crisi sono infondate. Il settimanale «Oggi» ha infatti immortalato la coppia di attori in giro per le strade di Roma.

Hai fretta? blue News riassume per te Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales hanno trascorso una domenica in famiglia, placando le voci di una possibile crisi.

La coppia di attori è stata immortalata dal settimanale «Oggi» per le strade di Roma con le figlie Luna e Alma. Mostra di più

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales hanno passato una domenica in famiglia nel quartiere Balduina di Roma, insieme alle loro figlie Luna e Alma, smentendo così le voci di una possibile crisi. Lo riporta «Oggi», che ha immortalato la coppia di attori in una serie di scatti.

La giornata - come descrive il settimanale - è iniziata con una passeggiata e un pranzo in un ristorante noto per la sua cucina salutare e biologica. In seguito la famiglia si è recata a Ponte Milvio per gustare un gelato in una delle gelaterie self-service della zona.

L'attrice spagnola, attualmente impegnata nella tournée teatrale de «Il cappotto di Janis», ha poi lasciato la famiglia per una rappresentazione pomeridiana al teatro Manzoni.

Dopo lo spettacolo, si è riunita con il marito e le figlie per assistere a una performance del Cirque du Soleil, una delle passioni dell'attrice spagnola.

Nonostante le occasionali voci di crisi, la coppia ha sempre smentito tali indiscrezioni, dimostrando che il loro legame è solido. Ogni volta che hanno del tempo libero, fanno di tutto per trascorrerlo insieme, confermando che va tutto bene tra loro.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.