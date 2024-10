Erano ancora un cuore solo e un'anima sola: Channing Tatum e Zoë Kravitz gioiscono a Los Angeles nel marzo 2024 quando il loro padre Lenny Kravitz viene onorato con una stella sulla Walk of Fame. Foto: Keystone

Rottura dopo tre anni di frequentazione: l'attrice di «Batman» Zoë Kravitz e la star di «Magic Mike» Channing Tatum avrebbero annullato il loro fidanzamento. Lo riferisce la rivista statunitense «People».

Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Il loro amore si sarebbe spento dopo tre anni: la star di «Magic Mike» Channing Tatum (44 anni) e l'attrice di «Batman» Zoë Kravitz (35 anni) si sarebbero lasciati.

È quanto riporta la rivista statunitense «People» , citando diverse fonti.

Non si sa ancora nulla sul motivo della separazione né quando sia avvenuta. Mostra di più

Era la coppia dei sogni di Hollywood e lei è considerata la «donna più bella del mondo» dai suoi fan. Ma dopo tre anni di frequentazione, la loro storia sarebbe finita e il fidanzamento sarebbe stato annullato.

Secondo la rivista statunitense "People", l'attrice di «Batman» Zoë Kravitz (35 anni) e la star di «Magic Mike» Channing Tatum (44 anni) si sono lasciati.

Il motivo e la data esatta della separazione non sono ancora noti.

I due attori non hanno ancora commentato ufficialmente l'attuale stato della loro relazione.

Kravitz ha scritturato Tatum per il suo debutto come regista

Secondo la rivista «People», Kravitz, figlia del musicista Lenny Kravitz, non indossa l'anello di fidanzamento da qualche tempo. Tatum le ha regalato il gioiello un anno fa.

La coppia si è incontrata per la prima volta nel 2017. Zoë Kravitz aveva assunto un ruolo di doppiatrice per il film «The Lego Batman Movie». All'epoca, tuttavia, i due erano impegnati in altre relazioni.

Le voci di una possibile relazione tra Zoë Kravitz e Channing Tatum sono emerse per la prima volta all'inizio del 2021.

Poco dopo, la coppia è diventata anche una squadra a livello professionale: Kravitz ha scritturato il suo nuovo fidanzato nel ruolo di protagonista del suo debutto alla regia «Blink Twice».