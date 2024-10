La ex di Liam Payne: «Non è morto solo un cantante, ma pure il padre di un bimbo di 7 anni»

Liam Payne è diventato famoso in tutto il mondo nel 2010. Mercoledì sera, il cantante è morto all'età di 31 anni dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel di Buenos Aires. Jörg Carstensen/dpa

Meno di una settimana fa, la notizia della morte di Liam Payne ha sconvolto il mondo intero. Dopo il cordoglio espresso da più parti, ora hanno rotto il silenzio anche la sorella e la madre di suo figlio. Quest'ultima è particolarmente preoccupata per il piccolo Bear, che ha solo 7 anni.

fts Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te La morte di Liam Payne ha scosso il mondo intero, soprattutto quello artistico, ma in particolare i suoi compagni di band, la sua ex compagna e sua sorella.

Cheryl Cole ha sottolineato la sua preoccupazione per il loro figlio Bear e ha criticato lo sfruttamento mediatico della morte del cantante.

Le circostanze esatte del suo decesso non sono ancora chiare e il rimpatrio della salma nel Regno Unito non dovrebbe avvenire prima di novembre. Mostra di più

Il mondo intero è rimasto scioccato dalla morte di Liam Payne, avvenuta mercoledì scorso. Cordoglio è stato espresso da più parti, in primis dai suoi ex compagni della One Direction. Ma ora anche la sorella Ruth e la sua ex fidanzata Cheryl Cole, nonché madre di suo figlio Bear, hanno espresso il proprio dolore.

La cantante Cole ha scritto su Instagram di aver «affrontato un momento sconvolgente». E ricorda che non è morto solo un idolo della musica, ma pure una persona che era anche un figlio, un fratello... e un padre di un bambino di soli sette anni.

«Bear non potrà più vederlo. Mi preoccupo di quello che leggerà su internet di suo padre, di questo orribile sfruttamento da parte dei media», ha continuato.

Ricordiamo infatti che la testata scandalistica «TMZ» aveva suscitato aspre polemiche per aver pubblicato online le foto del corpo di Payne appena due ore dopo la sua morte.

La donna ha lanciato un appello a tutti i media affinché non diffondano speculazioni su quanto successo, in quanto si tratta di cose offensive.

«Andrei in capo all'universo per riaverti indietro»

Anche la sorella di Payne ha pubblicato un lungo post su Instagram e ha ricordato il fratello con una galleria di immagini.

Ha sempre espresso pubblicamente orgoglio per Liam. «Non posso credere che sia successo davvero», ha scritto. E in una lettera indirizzata direttamente al fratello, promette di prendersi cura di suo nipote Bear.

«Volevi rendere felici le persone con la tua musica, ma non hai mai pensato di essere abbastanza bravo. Spero che tu senta l'amore che si sta riversando ora e che non hai sperimentato in vita», ha continuato Ruth.

La sorella ha poi chiesto scusa per non essere riuscita a salvarlo: «Andrei in capo all'universo per riaverti indietro».

Non ancora a casa

Le circostanze esatte della morte di Liam Payne non sono ancora state chiarite. Ci sono molte speculazioni su quelle che erano le sue condizioni fisiche e mentali al moneto del dramma.

Finché non saranno disponibili tutti i risultati tossicologici, il corpo rimarrà in Argentina. Quindi, a quanto si prospetta, non verrà trasferito nel Regno Unito per la sepoltura prima di novembre.