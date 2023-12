Ecco cosa ha detto Re Carlo nel suo discorso di Natale

Questa foto è stata scattata il 7 dicembre 2023. Il discorso di Natale di Re Carlo sarà trasmesso dalla televisione britannica nel pomeriggio del 25 dicembre. IMAGO/Avalon.red

Per la seconda volta da quando è diventato Re, Carlo si è rivolto alla Gran Bretagna con il suo messaggio di Natale. Il discorso è stato trasmesso da Buckingham Palace nel pomeriggio di oggi, 25 dicembre.

Hai fretta? blue News riassume per te Nel pomeriggio di oggi, 25 dicembre, è stato trasmesso in TV il messaggio di Natale di Re Carlo.

Il palazzo aveva già pubblicato una foto dei reali davanti a un albero di Natale riccamente decorato.

Re Carlo si impegna per la sostenibilità: l'albero sarà ripiantato dopo le festività e potrà quindi risplendere in un vaso del palazzo. Mostra di più

Nel suo messaggio alla Nazione per Natale, Re Carlo ha posto l'accento sul momento difficile che stanno passando molte famiglie.

Il discorso di Re Carlo

«In questo anno mi si è scaldato il cuore con innumerevoli esempi di quanto le persone siano intraprendenti l'una per l'altra e di come difendano coloro che le circondano, semplicemente perché sanno che è la cosa giusta da fare: al lavoro e a casa, all'interno e tra le comunità», ha detto.

«Mia moglie ed io siamo stati felici quando centinaia di rappresentanti di questo esercito altruista di persone – volontari che servono le loro comunità in così tanti modi e in modi così eccezionali – sono stati in grado di partecipare all'incoronazione all'Abbazia di Westminster all'inizio di quest'anno».

E continua: «Sono una spina dorsale essenziale della nostra società. La loro presenza ha significato molto per entrambi e ha sottolineato l'importanza dell'incoronazione stessa: soprattutto, una chiamata a tutti noi a servirci, amarci e prenderci cura gli uni degli altri. Il servizio è anche al centro della storia del Natale: la nascita di Gesù, che è venuto a servire il mondo intero e ci ha mostrato con il suo esempio come amare il nostro prossimo come noi stessi».

Re Carlo ha continuato: «Durante tutto l'anno, la mia famiglia ha visto persone di tutte le età fare la differenza nelle loro comunità. Questo è ancora più importante in un momento in cui molte persone sono davvero bisognose e dobbiamo sfruttare le opportunità esistenti per sostenere chi è meno fortunato di noi».

Il reale ha anche affermato che siamo in un momento in cui «i conflitti nel mondo stanno diventando sempre più tragici». E sottolinea: «Prego che possiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per proteggerci l'un l'altro (...)».

Il sovrano britannico ha concluso il suo discorso con le parole: «In questo giorno di Natale, il mio cuore e il mio ringraziamento vanno a tutti coloro che si aiutano a vicenda, a coloro che hanno a cuore la nostra casa comune, e a tutti coloro che vedono e cercano il bene degli altri, non ultimo quello degli amici che ancora non conosciamo. In questo modo, tiriamo fuori il meglio di noi stessi. Vi auguro un Natale di pace sulla terra e di buona volontà per tutti, oggi e sempre».

La sostenibilità è una priorità assoluta per König

Una foto scattata durante la registrazione del discorso di Natale era già stata diffusa in mattinata dai reali.

Mostra il sovrano davanti a un albero riccamente decorato. Un dettaglio in particolare attira l'attenzione degli esperti: poiché la sostenibilità sta particolarmente a cuore al re, quest'anno l'albero è in vaso e non è stato tagliato come negli anni precedenti. La notizia è stata riportata da «ITV».

Sarà quindi ripiantata dopo le vacanze. Fino ad allora potrà brillare nel palazzo ed è stato decorato con decorazioni naturali e sostenibili. Questi includono legno tornito a mano, arance essiccate, vetro soffiato, pigne e carta.

Il discorso è stato registrato nella sede della famiglia reale all'inizio di questo mese.

Un anno fa, re Carlo aveva tenuto il suo discorso nella Cappella di San Giorgio a Windsor. Lo stesso luogo dove pochi mesi prima era stata sepolta sua madre, la regina Elisabetta.

La famiglia di Camilla festeggia con Re Carlo

La particolarità delle celebrazioni natalizie dei reali di quest'anno è che la famiglia della regina Camilla partecipa per la prima volta al Natale a Sandringham House.

Ogni anno, il giorno di Natale, i reali si riuniscono davanti alla chiesa di St Mary Magdalene nel Norfolk per partecipare alla tradizionale funzione natalizia. Segue un pasto festivo a Sandringham House.