L'ex principe britannico sarà conosciuto in futuro solo come Andrea Mountbatten Windsor (foto d'archivio). Toby Melville/Pool Reuters/dpa

La sua uscita dalla Royal Lodge è stata completata e Andrea Mountbatten Windsor ha perso anche tutti i suoi titoli reali. L'ex principe è stato anche letteralmente cancellato dal sito ufficiale della famiglia reale.

Teleschau Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo l'allontanamento di Andrea Mountbatten Windsor dal trono, la famiglia reale britannica sta mantenendo le distanze dal 65enne.

Ora anche la pagina della biografia dell'ex principe sul sito ufficiale della famiglia reale britannica è stata cancellata. Mostra di più

Ieri era il principe Andrea: dopo essere stato privato dei suoi titoli reali, l'ex reale caduto in disgrazia torna a chiamarsi Andrea Mountbatten Windsor. Il 65enne deve anche lasciare la Royal Lodge su ordine di re Carlo III.

Ma non è tutto: ora non c'è più traccia dell'ex duca di York sul sito ufficiale della famiglia reale britannica. Dove prima si leggeva di Andrea, ora c'è un vuoto incolmabile. È stato anche rimosso dall'elenco dei membri della famiglia.

Dove prima si trovava il suo CV, adesso la ricerca su internet porta solo al messaggio di errore «Pagina non trovata».

L'amicizia con Epstein è stata la sua rovina

Solo pochi giorni fa, si poteva leggere una spiegazione dello stato attuale di Andrea: «Il 13 gennaio 2022, Buckingham Palace ha annunciato che, con il consenso e l'accordo della regina Elisabetta II, i legami militari e il patrocinio reale del duca di York sarebbero stati restituiti a Sua Maestà defunta e il duca non sarebbe tornato alle sue funzioni pubbliche».

Altrove i fan reali possono ancora trovare un riferimento all'ex principe. Nella lista degli eredi al trono, Andrea è ancora all'ottavo posto, ma con una differenza fondamentale.

Invece di essere elencato come principe come prima, si può vedere solo il suo nome senza titolo. Il motivo è che nel Regno Unito la successione al trono è legata per legge al lignaggio.

Da figlio prediletto a principe scandaloso

Per molto tempo, Andrea è stato considerato il figlio prediletto della defunta regina Elisabetta. Negli ultimi anni ha causato però numerosi scandali, il più grave dei quali è stata la sua amicizia con Jeffrey Epstein, il condannato per reati sessuali.

Andrea è stato anche accusato di aver abusato sessualmente di Virginia Giuffre nel 2001, allora minorenne. Entrambe le parti si sono accordate per un accordo di 12 milioni di sterline.