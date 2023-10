Meghan Markle e il suo marito del piccolo schermo Patrick J. Adams: hanno interpretato il ruolo degli avvocati Rachel e Mike nella serie televisiva «Suits». imago images/Mary Evans

Il creatore della serie «Suits» – per cui Meghan Markle è conosciuta come attrice – Aaron Korsh ha rivelato in un'intervista che la famiglia reale britannica avrebbe avuto un'influenza sulle sceneggiature. La duchessa di Sussex avrebbe addirittura proibito di usare una specifica frase.

Poco prima di lasciare «Suits», la serie televisiva in cui la duchessa di Sussex recitava, la famiglia reale voleva che tutti i punti «sensibili» della sceneggiatura fossero modificati.

L'autore Aaron Korsh ricorda di aver ricevuto indicazioni e feedback dalla famiglia reale.

Quando Meghan Markle si è fidanzata con il principe Harry nel novembre 2017, ha annunciato che avrebbe lasciato la serie TV di successo «Suits», dove ha interpretato Rachel Zane.

Come racconta all'«Hollywood Reporter» il creatore della serie, Aaron Korsh, la famiglia reale avrebbe influenzato la sceneggiatura. La duchessa di Sussex ha abbandonato il ruolo sul piccolo schermo dopo la fine della settima stagione nel 2018.

«La famiglia reale ha commentato alcune cose. Non molte cose, ma alcune cose che potevamo e non potevamo fare e che erano un po' snervanti», dice Korsh.

Ad esempio, si è ricordato di una certa frase della sceneggiatura: «La famiglia di mia moglie usa la parola "poppycock" (cavolate, sciocchezze, ndt) quando hanno un argomento da discutere che potrebbe essere delicato».

Nonostante tutto ha mostrato comprensione

In riferimento ai suoceri, il personaggio di Meghan avrebbe dovuto dire in una scena: «La mia famiglia direbbe "poppycock"». I reali si sono opposti. «Non volevano metterle in bocca "poppycock" perché avevano paura che qualcuno tagliasse via "cock" (pene, ndt)».

Quindi Korsh e il suo team hanno cambiato la parola in «bullshit» (stronzate, ndt) e la cosa non gli è piaciuta: al suo posto lui avrebbe detto ai suoi suoceri che sarebbe stato «poppycock» e basta. Tuttavia, ha provato compassione e mostrato comprensione per la famiglia reale.

Ma un mistero rimane senza risposta per l'autore: non sa ancora esattamente come il Palazzo abbia messo le mani sulle sceneggiature. «Sapevo solo che le leggevano, avevo già ricevuto dei feedback. Ma non ricordo il processo con cui le hanno ottenute».

Inoltre, non è stata Meghan a dare il feedback a Korsh. «Potrebbe essere stato il produttore dell'epoca a dirigere il film, o il suo agente. Chiunque fosse, non voleva comunicarmelo più di quanto non piacesse a me sentirlo».