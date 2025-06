La famiglia reale si allarga, ecco chi sono gli ultimi arrivati a Buckingham Palace

Il principe William e la principessa Kate (foto d'archivio) KEYSTONE

La famiglia reale britannica si allarga, ma questa volta a partorire è Orla, la cocker spaniel di William e Kate. La cagnolina, residente di Kensington Palace dal 2020, ha dato alla luce quattro cuccioli.

Hai fretta? blue News riassume per te La royal family è diventata un po' più grande: Orla, la cocker spaniel di William e Kate, ha dato alla luce quattro cuccioli.

La cagnolina è una presenza fissa della famiglia reale dal 2020.

L'amore per i cani è una tradizione famigliare nella corona britannica: infatti la defunta regina Elisabetta era famosa per i suoi corgi. Mostra di più

La famiglia reale britannica, sempre al centro dell'attenzione mondiale, ha di recente accolto quattro nuovi membri. Come riporta, tra gli altri, «Vanity Fair Italia», non si tratta di nuovi eredi al trono, ma dei cuccioli di Orla, la cocker spaniel di William e Kate.

La cagnolina, che è entrata a far parte della famiglia nel 2020 come regalo di James Middleton a sua sorella, ha dato alla luce quattro adorabili cuccioli.

Orla è diventata una presenza costante nella vita quotidiana della famiglia reale, tanto da apparire in una foto ufficiale per il settimo compleanno della principessa Charlotte.

La famiglia reale si allarga

Come scrive la rivista italiana, la cagnolina ha partorito i suoi piccoli il 24 maggio e tutto è andato per il meglio. Non ci si aspetta un annuncio ufficiale da Buckingham Palace, come avviene per i nuovi Royal Baby.

Una fonte vicina alla famiglia reale ha confermato che sia la madre che i cuccioli stanno bene e che la notizia ha portato grande gioia, soprattutto ai piccoli George, Charlotte e Louis, che sperano di poter tenere i nuovi arrivati in famiglia.

Una tradizione famigliare

Durante la sua vita, la regina Elisabetta era famosa per l'amore verso gli amici a quattro zampe: infatti ha avuto oltre 30 corgi. Quattro nuovi cagnolini non sembrano dunque poter essere un problema.

La regina Elisabetta II accarezza uno dei suoi cani, un Corgi di nome Candy, al Castello di Windsor (foto d'archivio). Steve Parsons/PA Wire/dpa

Anzi: la regina Camilla, che ha recentemente perso il suo Jack Russell Terrier Beth, potrebbe trovare conforto negli ultimi arrivati.

Lo stesso fratello di Kate ha attraversato un periodo difficile, ma ha trovato sollievo nel suo cocker spaniel Ella, adottato quando aveva 20 anni. In un libro dedicato a lei, James racconta come Ella lo abbia aiutato a superare momenti bui, sottolineando l'importanza della pet therapy.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.