L'ex re di Spagna Juan Carlos torna a far parlare di sé: in un video insolito, difende la sua nuova biografia «Reconciliación», che ha suscitato aspre critiche da parte dei media e del governo di sinistra spagnolo.

Keystone-SDA SDA

Hai fretta? blue News riassume per te L'ex re Juan Carlos ha difeso la sua controversa biografia in un video messaggio e vuole informare le giovani generazioni sulla storia della Spagna.

La famiglia reale iberica è irritata perché non è stata informata della pubblicazione e ritiene che il video sia inappropriato.

Sono state criticate anche le lodi di Juan Carlos al dittatore Franco e le dichiarazioni sprezzanti nei confronti di re Felipe e della regina Letizia. Mostra di più

Il videomessaggio è il primo discorso diretto di Juan Carlos al popolo spagnolo dopo la sua abdicazione nel giugno 2014, in cui il padre e predecessore del re Felipe VI spiega, davanti a una bandiera spagnola sovrapposta, di voler far conoscere alle giovani generazioni la storia recente della Spagna senza «distorsioni dettate da interessi».

La registrazione ha suscitato anche il malcontento della famiglia reale, che altrimenti non commenta mai il comportamento dell'ormai ultraottantenne.

Il Palacio de la Zarzuela non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale. Ma la Casa Real ha dichiarato ad alcuni media, come il canale televisivo statale «RTVE» e l'agenzia di stampa «Europa Press», che il video «non sembrava né opportuno né necessario».

La famiglia reale non era stata informata in anticipo della pubblicazione. Il quotidiano «El Mundo» ha titolato: «Juan Carlos sfida la Zarzuela».

Re Felipe «insensibile» e la moglie Letizia una «piantagrane»

Il video non è stato postato direttamente da Juan Carlos, ma è circolata sui social network e successivamente pubblicata dai media spagnoli.

Tra le altre cose, l'ex re sottolinea l'importanza della monarchia in quella che definisce la transizione «esemplare» verso la democrazia dopo la dittatura franchista sotto la sua egida negli anni '70 e '80. Ma invita anche gli spagnoli a sostenere il figlio.

Con la sua biografia, apparsa inizialmente solo in Francia poco prima del 50° anniversario della sua ascesa al trono (22 novembre 1975) e che sarà pubblicata in Spagna questa settimana, il Borbone aveva già suscitato malumori.

Nel libro descrive Felipe (57 anni) come «insensibile» e sua moglie Letizia (53 anni) come una piantagrane. Si scusa solo a metà per le relazioni extraconiugali, le irregolarità finanziarie e altri scandali.

L'uomo, che dal 2020 vive in esilio ad Abu Dhabi e da allora visita solo occasionalmente la sua patria spagnola, ha invece parole di elogio per il dittatore Francisco Franco. «Lo rispettavo enormemente, apprezzavo la sua intelligenza e il suo senso politico (...) Non ho mai permesso a nessuno di criticarlo prima di me». La famiglia reale non ha commentato la vicenda.