Cristiana Dell'anna

L'attrice Cristiana Dell'Anna porta sullo schermo le complessità dei rapporti familiari in «Storia della mia famiglia», una miniserie che affronta con realismo fragilità, incomprensioni e amore.

Covermedia Covermedia

La nuova miniserie «Storia della mia famiglia» ha rapidamente conquistato il pubblico italiano, posizionandosi tra le serie più viste su Netflix.

Cristiana Dell'Anna, che interpreta Maria, l'amica di sempre del protagonista Fausto, offre uno sguardo approfondito su questa produzione che esplora le dinamiche familiari con autenticità e profondità.

La serie, creata da Filippo Gravino e diretta da Claudio Cupellini, narra la storia di Fausto, un padre malato terminale che cerca di preparare la sua famiglia a vivere senza di lui, affrontando vecchi rancori e incomprensioni.

Nel cast, oltre a Dell'Anna, spiccano Vanessa Scalera nel ruolo di Lucia, madre di Fausto, e Massimiliano Caiazzo nei panni del fratello Valerio.

«Una storia vera, forte, universale,»

Dell'Anna descrive all'Ansa la serie come «una storia vera, forte, universale, fatta di rapporti interpersonali, non detti, incomprensioni, passati che ritornano, difficoltà, fragilità, ironie, dinamiche in cui tutti possono riconoscersi».

Sottolinea come la serie metta alla prova il concetto tradizionale di famiglia, mostrando che «i legami d'amore contano più dei ruoli, sono fluidi, interscambiabili».

Questo approccio porta alla luce una rappresentazione di famiglia «vera, contemporanea, forse l'unica possibile e accettabile oggi».

Un'eroina moderna

Parlando del suo personaggio, Maria, Dell'Anna evidenzia il percorso di crescita e consapevolezza che la porta a mettere in discussione la propria vita: «Il personaggio mi è piaciuto perché alla fine prende coscienza di sé e ha il coraggio di andarsene per scoprire chi è veramente».

Questa evoluzione la rende un'eroina moderna, capace di affrontare le proprie fragilità e di cercare la propria identità al di là delle aspettative sociali.

L'attrice napoletana, nota al grande pubblico per ruoli in produzioni come «Gomorra – La serie» e «È stata la mano di Dio» di Paolo Sorrentino, riflette su come ogni personaggio interpretato le lasci qualcosa: «Sono come la scia di una cometa, rubano da me un po' di polvere di stelle... Maria è stata senz'altro uno di questi».

Attualmente, Dell'Anna è impegnata in Croazia sul set di «A Taste for Murder», un mystery in cui interpreta una sagace poliziotta coinvolta in casi di omicidio legati alla cucina italiana. Ha inoltre recentemente concluso le riprese negli Stati Uniti del thriller «The Panic» di Daniel Adams, dove ha lavorato accanto ad attori come Malcom McDowell e Cary Elwes.