La chirurga dei VIP, che prima era un uomo, ha voluto celebrare il primo mese dal suo intervento di mastoplastica additiva con una festa speciale a Milano, circondata dagli amici più intimi e una torta a tema décolleté.

Hai fretta? blue News riassume per te Genny Urtis ha celebrato il primo mese dal suo intervento di mastoplastica additiva con una festa simbolica in un esclusivo locale di Milano.

La chirurga dei vip ha voluto segnare questa tappa della sua transizione di genere con un evento speciale, circondata dagli amici più cari.

Per l'occasione ha scelto una torta singolare a tema «décolleté», che ha attirato l'attenzione di tutti i presenti.

Tra gli invitati alla festa, c'erano amici intimi come Fabrizio Labanti, creatore del Patch Cutaneo, e Federico Fashion Style. Mostra di più

Ricordiamo che alla fine di aprile Urtis ha deciso di proseguire nel suo percorso di transizione, sottoponendosi a un intervento per aumentare il seno.

La torta scelta Foto IG

Capezzoli come quelli di Taylor Mega: «Dritti e decisi»

Durante un'intervista radiofonica nel programma «La Zanzara», ha spiegato la sua scelta: «Ho optato per una terza misura, ispirandomi a Martina Smeraldi, nota per il suo seno piccolo. Frequento ambienti a Milano dove non volevo apparire con un seno troppo prosperoso. I capezzoli, invece, li ho voluti come quelli di Taylor Mega, dritti e decisi».

Un mese dopo l'operazione, che ha contribuito a farla sentire più femminile, Genny ha organizzato un party esclusivo presso il ristorante Ecurie per festeggiare il «complemese» del suo nuovo décolleté.

Tra gli invitati alla festa, c'erano amici intimi come Fabrizio Labanti, creatore del Patch Cutaneo, e Federico Fashion Style.

La torta a forma di busto di donna

La serata è stata caratterizzata da piatti di alta cucina, bollicine e un'atmosfera di festa con balli e canti scatenati. Il momento clou è stato il taglio della torta, modellata a forma di busto e adornata con una collana di perle per esaltare il décolleté.

Genny, in total black, ha scelto un abito trasparente che metteva in risalto slip e reggiseno, con i capelli raccolti per l'occasione.

