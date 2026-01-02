Tommy Lee Jones con la figlia Victoria. (foto d'archivio) KEYSTONE

Un tragico inizio d'anno per la star di Hollywood Tommy Lee Jones: sua figlia Victoria è stata trovata senza vita in un hotel di San Francisco il giorno di Capodanno. Le circostanze della sua morte sono ancora sconosciute.

Sven Ziegler

L'attore hollywoodiano Tommy Lee Jones piange la scomparsa della figlia. Victoria Jones è stata trovata morta in un hotel di San Francisco nelle prime ore del giorno di Capodanno. Aveva 34 anni.

Secondo le autorità, i vigili del fuoco di San Francisco sono stati chiamati in un hotel del centro città poco prima delle 3 del mattino per un'emergenza medica. I soccorritori hanno constatato la morte di una donna adulta.

La polizia ha confermato di aver assistito alla scena insieme ai pompieri. La causa ufficiale del decesso non è ancora stata resa nota.

Secondo le autorità, al momento non ci sono indicazioni di un coinvolgimento esterno. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso. Anche l'ufficio del medico legale non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche.

Figura influente di Hollywood

Victoria Jones proveniva dal precedente matrimonio di Tommy Lee Jones con Kimberlea Cloughley. Lei stessa ha fatto piccole apparizioni davanti alla macchina da presa in giovane età.

Tra le altre cose, è apparsa accanto al padre in «Men in Black II» nel 2002. Tre anni dopo, è apparsa nel film drammatico «Le tre sepolture di Melquiades Estrada», diretto dal genitore. È apparsa anche in un episodio della serie televisiva «One Tree Hill».

Tommy Lee Jones è stato per decenni uno dei più influenti caratteristi di Hollywood. Il 79enne ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista per il suo ruolo ne «Il fuggitivo».

Tra gli altri film più noti ricordiamo «Space Cowboys», «Non è un paese per vecchi» e «Lincoln».